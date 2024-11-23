Бабич прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Ещe в первом тайме было много моментов, могли забивать больше. В начале второго мы не справились с настроением «Локомотива», с этой агрессивностью. И позволили им быстро забить два мяча.

Возможно, повлияли оба фактора – психология и тактические перестановки «Локомотива». Сейчас нам главное справиться с ментальностью и не позволять сопернику иметь такие моменты», – сказал Бабич.

«Спартак» занимает 4-е место в РПЛ.

27 ноября московская команда сыграет в кубковом матче с «Ростовом».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов