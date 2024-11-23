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    Реакция Мостового на покер Угальде за «Спартак»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом». Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 5:2. Манфред Угальде сделал покер.

    «Угальде оформил покер? Ничего себе, вот это да! Я игру не смотрел, но было предчувствие, что «Спартак» выиграет.

    Честно, разгрома не ожидал. А Барко можно только лишь поздравить, покер – большое событие в жизни каждого футболиста. Даже я столько не забивал в одной игре, только на юношеском уровне», – сказал Мостовой.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.11.2024 20:21
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    Комментарии (5)
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    Myasko
    1732385161
    Даже я...
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    oyabun
    1732386102
    А чего ж ты игру не смотрел? А ещё хочет Спартак тренировать..
    Ответить
    Интерес
    1732387189
    Так что теперь не ты царь.
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    Хулиганин
    1732388595
    Надо бы галоперидолом Саню проколоть. Мания величия зашкаливает.
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    timon2401
    1732392319
    Даже я, говорит, столько не забивал))))) весёлый мужик, Саня)))
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