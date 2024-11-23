Реакция Мостового на покер Угальде за «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом». Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 5:2. Манфред Угальде сделал покер.

«Угальде оформил покер? Ничего себе, вот это да! Я игру не смотрел, но было предчувствие, что «Спартак» выиграет.

Честно, разгрома не ожидал. А Барко можно только лишь поздравить, покер – большое событие в жизни каждого футболиста. Даже я столько не забивал в одной игре, только на юношеском уровне», – сказал Мостовой.

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