Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (0:1).

«Закономерным результатом этого матча стала бы ничья, но «Зенит» в конце концов всe-таки дожал соперника, проявив характер. В первую очередь у команды Семака сработали замены, за счeт которых удалось освежить игру. «Оренбург» не за что ругать в этом матче.

Команда играла без большого числа травмированных футболистов, плюс ещe и оказалась в меньшинстве уже в первом тайме. Но оренбуржцы не сдались, а бились до конца и даже атаковали. За «Оренбург» страшно обидно. Язык не повернeтся сказать о них ничего плохого.

То же самое касается и «Зенита». Соперник хорошо оборонялся, поэтому и не получалось долго забить, просто не шла игра. Возможно, петербургскому коллективу не хватило Вендела, да и в завершении атак был большой процент брака. Подходов масса, но они исполнить не смогли, правда, чемпионами без фарта не становятся.

Отдельно стоит остановиться на удалении Коваленко. Если бы не его красная карточка, то неизвестно, как бы сложилась эта игра. В равных составах «Оренбург» смотрелся довольно неплохо. При этом критиковать Александра особо не за что.

Он боролся за мяч, причeм без особой грубости, но жeлтые можно было давать в обоих случаях. Вопросы скорее к Карасeву, который спустя несколько минут в похожем эпизоде не показал карточку. Как они судят, непонятно!

Вратари отлично выглядели в этой встрече. Хорошо сыграл Адамов, выручив в опасных моментах. Сысуев также достоин похвалы. По физическим данным, по мастерству Николай уже заслужил вызов в сборную. Роль капитана в «Оренбурге» только добавляет ему вистов», – написал Бубнов.

«Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.

Александр Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте.

«Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ, «Оренбург» с 8 очками идет последним.

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