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    Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (0:1).

    «Закономерным результатом этого матча стала бы ничья, но «Зенит» в конце концов всe-таки дожал соперника, проявив характер. В первую очередь у команды Семака сработали замены, за счeт которых удалось освежить игру. «Оренбург» не за что ругать в этом матче.

    Команда играла без большого числа травмированных футболистов, плюс ещe и оказалась в меньшинстве уже в первом тайме. Но оренбуржцы не сдались, а бились до конца и даже атаковали. За «Оренбург» страшно обидно. Язык не повернeтся сказать о них ничего плохого.

    То же самое касается и «Зенита». Соперник хорошо оборонялся, поэтому и не получалось долго забить, просто не шла игра. Возможно, петербургскому коллективу не хватило Вендела, да и в завершении атак был большой процент брака. Подходов масса, но они исполнить не смогли, правда, чемпионами без фарта не становятся.

    Отдельно стоит остановиться на удалении Коваленко. Если бы не его красная карточка, то неизвестно, как бы сложилась эта игра. В равных составах «Оренбург» смотрелся довольно неплохо. При этом критиковать Александра особо не за что.

    Он боролся за мяч, причeм без особой грубости, но жeлтые можно было давать в обоих случаях. Вопросы скорее к Карасeву, который спустя несколько минут в похожем эпизоде не показал карточку. Как они судят, непонятно!

    Вратари отлично выглядели в этой встрече. Хорошо сыграл Адамов, выручив в опасных моментах. Сысуев также достоин похвалы. По физическим данным, по мастерству Николай уже заслужил вызов в сборную. Роль капитана в «Оренбурге» только добавляет ему вистов», – написал Бубнов.

    • «Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.
    • Александр Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте.
    • «Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ, «Оренбург» с 8 очками идет последним.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (6)
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    The only one
    1732434182
    Вопросы скорее к Карасeву. Как точно и верно сказано. Когда то один из лучших арбитров страны окончательно и бесповоротно испохабился. При его судействе наиболее большой процент искалеченных футболистов. Типа Карась позволяет высокий порог борьбы. Но когда ему выгодно в самой спорной и безобидной ситуации без зазрения совести достанет и горчичник и красную.
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    Литейный 4 (returned)
    1732435384
    После удаления Коваленко Зенит стал играть ещё хуже. И только с выходом Ерохина заиграли в конце. Гыгыгы
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    andr45
    1732436513
    Поздравляю «Zenitе» с грандиозной победой над великим и могучим «Оренбургом», самонадеянно выпустившего состав без пяти ведущих игроков и, считавшим, что одиннадцать игроков это многовато для середнячка и решившего играть вдесятером. Решала Карасев был того же мнения и для уравнивания шансов удалил оренбуржца. Но «Zenitе» не сдавался и героически на 96-й минуте забил гол, доказав, что играя против ДЕСЯТИ соперников он всё же могёт побеждать)
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    Таарон
    1732436958
    Любой другой судья за такую игру "Оренбурга" удалил бы ещё двоих. Карасёву надо дать время, чтобы он посмотрел футбол дома на диване, нельзя позволять ему калечить игроков.
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    Давид59
    1732437678
    Судил Карась вроде неплохо, но когда калечат игроков это всё же вина арбитра. По счастью никого не унесли вчера на носилках. Но все видели, что творили с Педро. Там прямая красная давно напрашивалась.
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