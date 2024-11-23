⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» разгромно проиграл дома «Тоттенхэму» (0:4) и потерпел пятое поражение подряд

«Манчестер Сити» на своем поле потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ – 0:4. Дубль сделал Джеймс Мэддисон.

Команда Хосепа Гвардиолы уступила в пятой игре подряд во всех турнирах.

«Сити» занимает второе место в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на пять очков. «Тоттенхэм» с 19 очками занимает шестую строчку.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Мэддисон, 13; 0:2 – Мэддисон, 20; 0:3 – Порро, 53; 0:4 – Джонсон, 90+3.

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