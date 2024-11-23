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    • ⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» разгромно проиграл дома «Тоттенхэму» (0:4) и потерпел пятое поражение подряд

    ⚡ АПЛ. «Манчестер Сити» разгромно проиграл дома «Тоттенхэму» (0:4) и потерпел пятое поражение подряд

    «Манчестер Сити» на своем поле потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ – 0:4. Дубль сделал Джеймс Мэддисон.

    Команда Хосепа Гвардиолы уступила в пятой игре подряд во всех турнирах.

    «Сити» занимает второе место в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на пять очков. «Тоттенхэм» с 19 очками занимает шестую строчку.

    Англия. АПЛ. 12-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мэддисон, 13; 0:2 – Мэддисон, 20; 0:3 – Порро, 53; 0:4 – Джонсон, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2024 22:26
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    Комментарии (6)
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    russkiisergei
    1732390616
    знатно мешок пинают в последнее время
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    Dr Metal
    1732390879
    Сливают пепу
    Ответить
    Бомбардиръ
    1732392206
    Кризисище.
    Ответить
    Skull_Boy
    1732394188
    Гениальный вратарь с еще более гениальной защитой, где без Родри проходной двор
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    рылы
    1732397194
    а позавчера они продлили контракт с гвардиолой до конца сезона 2027) знатно абаскалились, видать, очень сильно хотят платить неустойку)
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