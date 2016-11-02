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    Григорий Иванов: «Хотим, чтобы Тарханов снова работал в «Урале». Больше никого не рассматриваем»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба хочет, чтобы новым главным тренером команды был Александр Тарханов. Напомним, во вторник Вадим Скрипченко покинул этот пост, написав заявление по собственному желанию.

    «Тарханов у нас является советником президента клуба, так что он как был в нашем клубе, так и есть. Если он освободится из Софии, то мы, конечно, его позовем. Он знает команду, он знает коллектив. Так что мы бы хотели, чтобы он... Но пока я ничего конкретно сказать не могу. Как вот у него получится там. Как у нас все будет готово, мы объявим. Но мы бы хотели, чтобы Тарханов снова работал в нашем клубе. Рассматриваем ли мы еще кого-нибудь? Больше никого», – сказал Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    02.11.2016 19:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Крысолов 2 ноября 2016, 20:12

      Урал в первой лиге 17 лет болтался, потому что Грише проще было мутить договорняки в пердиве. А в премьере сразу за секкель хватают

      0
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      Рейтинг: +13

      Крысолов 2 ноября 2016, 20:10

      Если поворошить прошлое Гриши, то нацистские преступники нервно курят в сторонке

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      Рейтинг: +13

      Крысолов 2 ноября 2016, 20:07

      Гриша гопник, страшный человек на самом деле. Он людей калечил. 100% инфа. Поэтому белорусские парни свалили ....

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