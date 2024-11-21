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    • Червиченко – о матче «Спартак» – «Локо»: «Судья будет подсвистывать в пользу хозяев»

    Червиченко – о матче «Спартак» – «Локо»: «Судья будет подсвистывать в пользу хозяев»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

    «Сказал бы, что матч сложится в пользу «Локомотива», если бы не Левников со свистком. Этот будет подсвистывать в пользу «Спартака». Я в этом уверен, можете пересмотреть матч с «Ростовом». Так-то «Локомотив» выглядит веселее, но на стороне «Спартака» – не знаю, бог это или кто, но слишком много дурных мячей залетает. Отскоки, рикошеты и тому подобное – этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов.

    Вполне возможно, что игра будет равная, а потом либо Левников придумает какой-то пенальти, либо какой-нибудь «дурачок» залетит, и «Спартак» обыграет «Локомотив».

    По выстроенности игры и по всему «Локомотив» имеет небольшое преимущество. Так же, как его имел ЦСКА, но в результате «Спартак» победил даже 2:0. Так и здесь: одни будут биться, а другие дурака валять, потом «дурак» залетит, и они уже ведут в счeте. А в конце, когда вся команда побежит отыгрываться, ещe одного «дурня» забьют. И вроде как по счeту большое преимущество, а на самом деле особо никакого. Тут знаете какая история – на чей нос муха сядет», – сказал Червиченко.

    • Игра состоится в субботу, 23 ноября.
    • В 1-м круге «Локомотив» победил.
    • «Локомотив» идет на 3-м месте, «Спартак» – на 5-м.

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    Источник: Metaratings

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    21.11.2024 15:43
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    Комментарии (14)
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    Каратель помойников
    1732193826
    Это всё фигня.главно,когда жиробас за яйца подвесят за неуплату налогов,чтобы судья ничего не придумал
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    Ловкий Бубен
    1732193910
    100% будет подсвистывать , в дополнение к тому что спонсоры, админ ресурс, легионеры, это я вам говорю как каратель карателя помойников
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1732193969
    А где Спердачище ? Что то его давно не было слышно
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    subbotaspartak
    1732196515
    Будут играть в футбол, никакой судья не испортит. А свистки в любую сторону возможны скорей по недоумию, не надо судить по себе...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732198529
    Просто прогорклый беляш...
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    andr45
    1732199482
    По мнению Червиченко, Левников допустил грубейшие ошибки в пользу «Спартака» и тем самым опорочил честь всего судейского корпуса и должен быть изгнан из футбола. Более того, КДК и ЭСК должны отменить все забитые командой голы, ибо они дурацкие. PS А, может быть он прав?
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    Айболид
    1732199665
    Столько авторитетных людей сходятся во мнении , но местной крючкохвостой шобле - как об стенку горохом . Ибо сектанты .
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    Литейный 4 (returned)
    1732201451
    Ясен пень кого у нас тащат в каждом туре. То пенальти в их пользу, то удаления у соперников. Все это знают и поэтому презирают мазутный проект. Гыгыгы
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    anatolich72
    1732205449
    Вот дурачок.
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    VPERDIV SPARTAK
    1732216361
    Тянут тушинских все судьи и не только левников
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