Червиченко – о матче «Спартак» – «Локо»: «Судья будет подсвистывать в пользу хозяев»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

«Сказал бы, что матч сложится в пользу «Локомотива», если бы не Левников со свистком. Этот будет подсвистывать в пользу «Спартака». Я в этом уверен, можете пересмотреть матч с «Ростовом». Так-то «Локомотив» выглядит веселее, но на стороне «Спартака» – не знаю, бог это или кто, но слишком много дурных мячей залетает. Отскоки, рикошеты и тому подобное – этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Вполне возможно, что игра будет равная, а потом либо Левников придумает какой-то пенальти, либо какой-нибудь «дурачок» залетит, и «Спартак» обыграет «Локомотив».

По выстроенности игры и по всему «Локомотив» имеет небольшое преимущество. Так же, как его имел ЦСКА, но в результате «Спартак» победил даже 2:0. Так и здесь: одни будут биться, а другие дурака валять, потом «дурак» залетит, и они уже ведут в счeте. А в конце, когда вся команда побежит отыгрываться, ещe одного «дурня» забьют. И вроде как по счeту большое преимущество, а на самом деле особо никакого. Тут знаете какая история – на чей нос муха сядет», – сказал Червиченко.

Игра состоится в субботу, 23 ноября.

В 1-м круге «Локомотив» победил.

«Локомотив» идет на 3-м месте, «Спартак» – на 5-м.

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