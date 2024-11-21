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    • Реакция Мостового на выплату игрокам сборной России по 220 тысяч рублей за матчи с Брунеем и Сирией

    Реакция Мостового на выплату игрокам сборной России по 220 тысяч рублей за матчи с Брунеем и Сирией

    Александр Мостовой прокомментировал информацию о финансовом поощрении футболистов сборной России.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Сообщалось, что игрокам сборной заплатили по 220 тысяч рублей.

    «А за матчи сборной всегда платили деньги во все времена. Платили по-разному. Вопрос только в том, конечно, когда ты играешь против Брунея, Сирии, Таиланда или Монголии, здесь, наверное, не надо.

    Все бы сборы отдавал в помощь детям или ещe кому-то. Если ты играешь с серьeзным соперником, то это всегда было, и это нормально», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    21.11.2024 21:50
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    Комментарии (6)
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    БАЗАРА НЕТ
    1732216566
    И то верно
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    qwertyйцукен
    1732218208
    Все бы сборы отдавал в помощь детям или ещe кому-то===== На нужды СВО ? Мостовой за в.ойну ? Ну пусть открыто скажет. Много нынешних типа знаменитостей переобулись.В феврале 2022 против.А потом ..поплыли.
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    Таврида
    1732218871
    То что сборной Брунея тоже платила Россия Мостового не смущает.
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    Интерес
    1732218974
    На штрафы ГИБДД хватит! А не дадите премии-не выйдем на поле,и "отключим газ".
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    smukalsky
    1732220818
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