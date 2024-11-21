Реакция Мостового на выплату игрокам сборной России по 220 тысяч рублей за матчи с Брунеем и Сирией

Александр Мостовой прокомментировал информацию о финансовом поощрении футболистов сборной России.

В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Сообщалось, что игрокам сборной заплатили по 220 тысяч рублей.

«А за матчи сборной всегда платили деньги во все времена. Платили по-разному. Вопрос только в том, конечно, когда ты играешь против Брунея, Сирии, Таиланда или Монголии, здесь, наверное, не надо.

Все бы сборы отдавал в помощь детям или ещe кому-то. Если ты играешь с серьeзным соперником, то это всегда было, и это нормально», – сказал Мостовой.

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