Стало известно, какую сумму получит каждый игрок сборной России за матчи с Брунеем и Сирией

РФС оплатит игрокам сборной России участие в ноябрьском сборе.
- 15 ноября россияне победили в Краснодаре Бруней (11:0).
- Накануне команда справилась с Сирией (4:0).
- Россия отстранена от официальных матчей.
«Футболисты сборной России получат за матчи с Брунеем и Сирией по 220 тысяч рублей.
Вообще раньше в контрактах игроков сборной (да, такие есть) была прописана сумма – 3000 евро за приезд на сбор. Потом началось СВО и в РФС решили, что платить в евро не патриотично (и проблемно) и перевели все расчеты в рубли.
Правда, там посмотрели также на быстро растущий курс, поэтому решили не привязываться к нему и считать по курсу чуть больше 70 за у.е. Таким образом, все приехавшие на сбор футболисты получат по 220 тысяч», – написал источник.
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