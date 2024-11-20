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    • Стало известно, какую сумму получит каждый игрок сборной России за матчи с Брунеем и Сирией

    Стало известно, какую сумму получит каждый игрок сборной России за матчи с Брунеем и Сирией

    РФС оплатит игрокам сборной России участие в ноябрьском сборе.

    • 15 ноября россияне победили в Краснодаре Бруней (11:0).
    • Накануне команда справилась с Сирией (4:0).
    • Россия отстранена от официальных матчей.

    «Футболисты сборной России получат за матчи с Брунеем и Сирией по 220 тысяч рублей.

    Вообще раньше в контрактах игроков сборной (да, такие есть) была прописана сумма – 3000 евро за приезд на сбор. Потом началось СВО и в РФС решили, что платить в евро не патриотично (и проблемно) и перевели все расчеты в рубли.

    Правда, там посмотрели также на быстро растущий курс, поэтому решили не привязываться к нему и считать по курсу чуть больше 70 за у.е. Таким образом, все приехавшие на сбор футболисты получат по 220 тысяч», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    20.11.2024 20:51
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    Комментарии (7)
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    Spartak_forv@
    1732125227
    Чисто на бензин бедолагам
    Ответить
    ...уефан
    1732125367
    ...о, как!? Бог подаст. Нече баловать...
    Ответить
    serhio80
    1732128562
    Выйти на 10 минут? Забить жопоногим? 10 тыщ долларов)))
    Ответить
    !ce man
    1732132435
    Ок зафиксировали.За проигрыш не платить
    Ответить
    erybov1965
    1732133427
    А случайно не известно,сколько получат наши футбольные функционеры,за столь интересные и захватывающие матчи?
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    Борис34684
    1732152728
    Бедолаги, кому то из футболистов не хватит даже штрафы оплатить.
    Ответить
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