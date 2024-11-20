Стало известно, какую сумму получит каждый игрок сборной России за матчи с Брунеем и Сирией

РФС оплатит игрокам сборной России участие в ноябрьском сборе.

15 ноября россияне победили в Краснодаре Бруней (11:0).

Накануне команда справилась с Сирией (4:0).

Россия отстранена от официальных матчей.

«Футболисты сборной России получат за матчи с Брунеем и Сирией по 220 тысяч рублей.

Вообще раньше в контрактах игроков сборной (да, такие есть) была прописана сумма – 3000 евро за приезд на сбор. Потом началось СВО и в РФС решили, что платить в евро не патриотично (и проблемно) и перевели все расчеты в рубли.

Правда, там посмотрели также на быстро растущий курс, поэтому решили не привязываться к нему и считать по курсу чуть больше 70 за у.е. Таким образом, все приехавшие на сбор футболисты получат по 220 тысяч», – написал источник.

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