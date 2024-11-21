Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Моуринью позвал Роналду в «Фенербахче»

    Криштиану Роналду может воссоединиться с Жозе Моуринью в Турции.

    Португальский тренер уже разговаривал со своим соотечественником по поводу возможного перехода в «Фенербахче».

    «Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь уйти. Если это так, готов ли ты присоединиться к «Фенербахче»?» – сказал Моуринью Роналду, с которым он работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.

    Спортивный директор турецкого клуба Марио Бранко контактировал с агентом 39-летнего нападающего. Эту сделку считают сложной, но реальной.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Дядя Роналду попал в больницу после ДТП на мотоцикле
    Роналду объяснил, почему у него миллиард подписчиков в соцсетях
    Ди Мария объяснил, почему Месси лучше Роналду 1
    Источник: Fotomac

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2024 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1732212515
    Турки столько денег не предложат
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 