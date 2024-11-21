Моуринью позвал Роналду в «Фенербахче»

Криштиану Роналду может воссоединиться с Жозе Моуринью в Турции.

Португальский тренер уже разговаривал со своим соотечественником по поводу возможного перехода в «Фенербахче».

«Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь уйти. Если это так, готов ли ты присоединиться к «Фенербахче»?» – сказал Моуринью Роналду, с которым он работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Спортивный директор турецкого клуба Марио Бранко контактировал с агентом 39-летнего нападающего. Эту сделку считают сложной, но реальной.

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