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    • Зарема аргументировала, почему «Спартак» не найдет грамотного спортивного директора

    Зарема аргументировала, почему «Спартак» не найдет грамотного спортивного директора

    Зарема Салихова считает, что у «Спартака» нет шансов назначить грамотного спортивного директора.

    «Я не верю, что грамотный специалист приедет в «Спартак». Для начала он посмотрит, кто был до него. Амарал, Эшуорт... Захочет ли поставить свое имя через запятую после этих персонажей?

    Дальше посмотрит, кто его руководитель. А там некто Малышев. Бывший консультант, писал в воздух какие-то фантастические стратегии для РФС, о чем и где конечный продукт?

    Естественно, опытный спортдир в первую очередь посмотрит, кто за все платит. Нефтяная компания (если погуглит последние новости, то еще больше озадачится) и совет директоров от нее, которые априори всегда в белом, какое бы решение не приняли и сколько бы не косячили.

    А разгребать и пачкаться будет только спортивный директор. Грести нефтяные евро, бразильский реал и аргентинские песо желающих много. Но кто согласится реально работать на благо клуба, а не просто нести бред про создание семьи, традиции и проводить обряд целования ромбика для очередных футболистов-туристов в музее «Спартака»?

    Бонгонда вон до сих пор никого не знает из прошлого, и ромбик для него – это лишь пароль к зарплатной карточке. Мог бы Малышев в самолете начать читать лекции своим легионерам об истории клуба, хоть какая-то польза от его прибывания рядом с командой. Лирическое отступление.

    Так вот будущий спортивный директор еще в неведении о всех подводных течениях, еще не знает, что Станковича ему уволить нельзя ровно как Амарал не мог принять самостоятельно решения по Абаскалю.

    Еще не знает, что женская команда – это отдельный цех, и в академии его с хлебом и солью не встретят.

    В нынешних условиях (внешних и внутренних) задавать высокие параметры поиска – это неадекватное, утопичное представление о футбольной реальности. Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака», – сказала Зарема.

    • «Спартак» завершил 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Томаш Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2024 21:42
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1732215757
    Зарема становится женской версией Червиченко.
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    VPERDIV SPARTAK
    1732215802
    Грамотного элитные хряки брать не будут! Грамотный это надолго и никаких откатов и намывных денег не срубить)
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    NewLife
    1732215890
    По всему видно, что Зарема злоупотребляет субстанции, ведущие к шизоидным осложнениям, мнительности и неврастении, не говоря уже о провалах в памяти - она не помнит после каких деятелей Леня не побрезговал поставить свою фамилию.
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    Кривая да нелёгкая
    1732216638
    Зарема права
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    smukalsky
    1732220824
    Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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    BRO_football
    1732224259
    Вот Зарему бы назначит спортивным директором Спартака. Уж она бы, прочитав гороскопы и сравнив буквы в фамилии, нашла Спартаку хороших футболистов
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