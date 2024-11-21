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    Форвард «Краснодара» недоволен сравнениями с Холандом

    Воспитанник «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о своем отношении к тому, что его называют «русским Холандом».

    – Вам не надоело сравнение с Холандом?

    – Его стало меньше. Может, из-за того, что я был на травме. Если начну забивать, снова будут сравнивать.

    Сначала я думал, что это прикольно, а сейчас мне вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь, и мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Холандом.

    • 19-летний нападающий провел 19 матчей за главную команду «Краснодара».
    • В его активе 4 гола и 1 ассист.
    • Рост Кокшарова – 190 см. Холанд выше на 5 см.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.11.2024 18:18
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    Комментарии (1)
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    ss21
    1732212174
    Кокшаров в свои 19 не слабее Холланда в 19.
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