Форвард «Краснодара» недоволен сравнениями с Холандом

Воспитанник «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о своем отношении к тому, что его называют «русским Холандом».
– Вам не надоело сравнение с Холандом?
– Его стало меньше. Может, из-за того, что я был на травме. Если начну забивать, снова будут сравнивать.
Сначала я думал, что это прикольно, а сейчас мне вообще не нравится. Я ведь другой футболист, у меня свой путь, и мне не хочется, чтобы меня сравнивали с Холандом.
- 19-летний нападающий провел 19 матчей за главную команду «Краснодара».
- В его активе 4 гола и 1 ассист.
- Рост Кокшарова – 190 см. Холанд выше на 5 см.
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