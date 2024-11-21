Желудков – в годовщину 1-го чемпионства «Зенита»: «Кто-то ушел из жизни, слезы наворачиваются»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков вспомнил первое чемпионство в истории клуба.

– Помню два гола Ринату Дасаеву! Я сегодня посмотрел, у кого есть жeны. Мы остались вчетвером. Кто-то ушeл из жизни… Слeзы наворачиваются. Мы и раньше встречались, и сейчас, но так давно это было…

– Геннадий Орлов считает, что из той команды вы достойны фильма.

– Люблю Геннадия Сергеевича по-своему. Думаю, фильм можно снять про меня, Мишку Бирюкова и, самое главное, про Павла Фeдоровича Садырина!

Сегодня со дня завоевания «Зенитом» 1-го чемпионства исполняется 40 лет.

Затем «Зенит» 10 раз выиграл чемпионат России.

Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в России.

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