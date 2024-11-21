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    • Желудков – в годовщину 1-го чемпионства «Зенита»: «Кто-то ушел из жизни, слезы наворачиваются»

    Желудков – в годовщину 1-го чемпионства «Зенита»: «Кто-то ушел из жизни, слезы наворачиваются»

    Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков вспомнил первое чемпионство в истории клуба.

    – Помню два гола Ринату Дасаеву! Я сегодня посмотрел, у кого есть жeны. Мы остались вчетвером. Кто-то ушeл из жизни… Слeзы наворачиваются. Мы и раньше встречались, и сейчас, но так давно это было…

    Геннадий Орлов считает, что из той команды вы достойны фильма.

    – Люблю Геннадия Сергеевича по-своему. Думаю, фильм можно снять про меня, Мишку Бирюкова и, самое главное, про Павла Фeдоровича Садырина!

    • Сегодня со дня завоевания «Зенитом» 1-го чемпионства исполняется 40 лет.
    • Затем «Зенит» 10 раз выиграл чемпионат России.
    • Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2024 16:24
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    Комментарии (1)
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    alex1951
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    Слова мужика. Помню этот1984год.40 лет прошло. Желудку уже 65 . Он говорит ,что многих уже нет. То правда. Был такой шустряк Валерий брошин.1962 г.р. Наступил на рюмку . Попал в Эстонию. Здесь было ему прощще. Но закончил печально.... Сравнивать жизнь тех футболистов и сегодняшних - это Земля и Небо : Это быт, уровень жизни, мечты ,строгости и многое другое..... Жаль Садырина...Довели его игроки сборной.....но это был уже капитализм и дикие 90-е...
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