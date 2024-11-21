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    • Газизов: «В «Спартаке» мне прямо сказали, что надо убрать Тедеско»

    Газизов: «В «Спартаке» мне прямо сказали, что надо убрать Тедеско»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился подробностями работы в московском клубе.

    – Вы говорили, что точно не хотели ухода Тедеско. Получается, вас столкнули лбами? Вас удивило это?

    – Тедеско привел Томас Цорн. И когда я пришел, мне начали говорить, что надо его убрать. Я же хотел оставить. Говорю: «Давайте посмотрим». Видно же, что он грамотный специалист.

    – Кто конкретно говорил, что его надо убрать? Сам Леонид Федун?

    – Нет. Тот, кто тогда всем руководил.

    – Зарема Салихова?

    – Называть имена будет некорректно. Факт в том, что мне прямо сказали, что Доменико надо убрать, так как это человек Томаса. А я подумал: какая разница?

    В итоге Тедеско оказался неплохим тренером, очень коммуникабельным. Понятно, у нас не вышло с ним сильного контакта, но претензий по работе у меня не было.

    – Тедеско в какой‑то момент сам подумал, что вы его не хотите видеть в клубе?

    – Нет. Я вообще не понял эту ситуацию. Зачем мне это? Мы с ним идем на первом месте, для чего мне отправлять его в отставку?

    – Чтобы бороться за влияние внутри «Спартака», нужно зачастую поставить своего тренера.

    – Да мне первое место было нужно! Зачем мне влиять там на что‑то? У меня же там все прописано. Победа в чемпионате – плюс 50 миллионов.

    Мне ничего не надо было, у меня и так была нормальная зарплата. Я был защищен в этом плане абсолютно. Поэтому и была уверенность во всем.

    Тедеско – очень грамотный тренер. Со своим колоритом. Ну и что? Это мне неважно. Чемпионами надо быть, вот это важно.

    • Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
    • Тедеско покинул клуб летом 2021-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 17:17
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1732199782
    генеральный директор- как звучит. А в принятии решений не более, чем на полотёра тянет
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    Цугундeр
    1732200214
    Пылишь, татарин..) И Махачкалу пропылишь. Но это не лохи из спартака.. Догонят.) " — Кто в российском футболе главный мудак? — Их много. — Хоть один связан со «Спартаком»? — Промолчу (улыбается). — Федун одним словом? — Красавчик." (С) тоже интервью,правда 18 июля 2023,.)
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    Литейный 4 (returned)
    1732200871
    Потекло из свинарни. Гыгыгы
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    andrei-sarap-yandex
    1732202848
    народная команда СПАРТАКА 70 процентов дебилы ....ДЗЮБА.ГЛУШАКОВ а сейчас ЗОБНИН и его ОПГ....тренер не виноват что игроки СПАРТАКа сливают всех тренеров..ДОЛОЙ ЛИМИТ
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