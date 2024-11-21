Газизов: «В «Спартаке» мне прямо сказали, что надо убрать Тедеско»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился подробностями работы в московском клубе.

– Вы говорили, что точно не хотели ухода Тедеско. Получается, вас столкнули лбами? Вас удивило это?

– Тедеско привел Томас Цорн. И когда я пришел, мне начали говорить, что надо его убрать. Я же хотел оставить. Говорю: «Давайте посмотрим». Видно же, что он грамотный специалист.

– Кто конкретно говорил, что его надо убрать? Сам Леонид Федун?

– Нет. Тот, кто тогда всем руководил.

– Зарема Салихова?

– Называть имена будет некорректно. Факт в том, что мне прямо сказали, что Доменико надо убрать, так как это человек Томаса. А я подумал: какая разница?

В итоге Тедеско оказался неплохим тренером, очень коммуникабельным. Понятно, у нас не вышло с ним сильного контакта, но претензий по работе у меня не было.

– Тедеско в какой‑то момент сам подумал, что вы его не хотите видеть в клубе?

– Нет. Я вообще не понял эту ситуацию. Зачем мне это? Мы с ним идем на первом месте, для чего мне отправлять его в отставку?

– Чтобы бороться за влияние внутри «Спартака», нужно зачастую поставить своего тренера.

– Да мне первое место было нужно! Зачем мне влиять там на что‑то? У меня же там все прописано. Победа в чемпионате – плюс 50 миллионов.

Мне ничего не надо было, у меня и так была нормальная зарплата. Я был защищен в этом плане абсолютно. Поэтому и была уверенность во всем.

Тедеско – очень грамотный тренер. Со своим колоритом. Ну и что? Это мне неважно. Чемпионами надо быть, вот это важно.

Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Тедеско покинул клуб летом 2021-го.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE