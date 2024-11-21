Костюков из «Амкала» впервые прокомментировал свой двойной перелом в матче с «Динамо»

Футболист «Амкала» Степан Костюков высказался о своей тяжелой травме в товарищеском матче с «Динамо» (3:2).

Костюков сломал 2 кости в столкновении с вратарем Андреем Кудравцом.

Степан выбыл на срок до года.

«Динамо» финансирует лечение Костюкова.

– Вратаря «Динамо» захейтили после матча из‑за того, что он пошел в такой стык в товарняке. Он извинился после игры. У тебя к нему нет претензий? Игровой момент?

– Не знаю, кто начал его хейтить. По‑игроцки он, конечно, неопытный, но это был игровой момент. Мы с ним пообщались, он приезжал, подарил корзину фруктов, извинился.

– Что думаешь о сроках восстановления до 12 месяцев? Веришь, что сможешь вернуться быстрее?

– По срокам восстановления хочется верить, что получится вернуться быстрее. Тем более две операции уже прошли успешно. Все четенько. Осталось пару исследований, анализы крови хорошие.

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