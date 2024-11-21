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    • Костюков из «Амкала» впервые прокомментировал свой двойной перелом в матче с «Динамо»

    Костюков из «Амкала» впервые прокомментировал свой двойной перелом в матче с «Динамо»

    Футболист «Амкала» Степан Костюков высказался о своей тяжелой травме в товарищеском матче с «Динамо» (3:2).

    • Костюков сломал 2 кости в столкновении с вратарем Андреем Кудравцом.
    • Степан выбыл на срок до года.
    • «Динамо» финансирует лечение Костюкова.

    – Вратаря «Динамо» захейтили после матча из‑за того, что он пошел в такой стык в товарняке. Он извинился после игры. У тебя к нему нет претензий? Игровой момент?

    – Не знаю, кто начал его хейтить. По‑игроцки он, конечно, неопытный, но это был игровой момент. Мы с ним пообщались, он приезжал, подарил корзину фруктов, извинился.

    – Что думаешь о сроках восстановления до 12 месяцев? Веришь, что сможешь вернуться быстрее?

    – По срокам восстановления хочется верить, что получится вернуться быстрее. Тем более две операции уже прошли успешно. Все четенько. Осталось пару исследований, анализы крови хорошие.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 13:25
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    Комментарии (1)
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    Dr Metal
    1732201233
    Поправляйся, парень! Очень страшная травма
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