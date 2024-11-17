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    • Дзюба поддержал игрока «Амкала», получившего тяжелую травму

    Дзюба поддержал игрока «Амкала», получившего тяжелую травму

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба написал сообщение в поддержку форварда «Амкала» Степана Костюкова, получившего тяжелую травму ноги в товарищеском матче с «Динамо» (3:2).

    «Желаю тебе скорейшего выздоровления! Береги себя. Все у тебя получится!

    Напиши мне, как ты! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!» – сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

    • На 15-й минуте товарищеского матча Костюков вышел один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.
    • После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. Позже появилась информация, что у него предварительно диагностирован открытый перелом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 20:37
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    Комментарии (2)
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    serglider
    1731876346
    "Поддержал" - это когда дал бабки на лечение и/или подсуетился с поиском толковых врачей и клиник где его быстро поставят на ноги. А то что сделал Дзюба - это попиарился на травме игрока. Весомая конечно "поддержка", типа денег нет, но ты держись)))
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