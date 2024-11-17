Дзюба поддержал игрока «Амкала», получившего тяжелую травму

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба написал сообщение в поддержку форварда «Амкала» Степана Костюкова, получившего тяжелую травму ноги в товарищеском матче с «Динамо» (3:2).

«Желаю тебе скорейшего выздоровления! Береги себя. Все у тебя получится!

Напиши мне, как ты! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение!» – сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

На 15-й минуте товарищеского матча Костюков вышел один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. Позже появилась информация, что у него предварительно диагностирован открытый перелом.

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