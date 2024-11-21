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    Губерниев подвел итог 2024 года для сборной России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил 2024 год для сборной России.

    «Невозможно подводить объективные итоги, когда мы играем с соперниками не нашего уровня. Самый главный итог – это благодарность тем командам, которые соглашаются с нами играть. На ЧМ-2026 мы участия не примем, у нас очень тяжeлая ситуация. Надеюсь, что поступательное движение в плане игр нашей сборной продолжится.

    Не буду оценивать матчи со спортивной точки зрения, так как они нерепрезентативны. Сильные соперники с нами вряд ли будут играть, поэтому надо довольствоваться тем, что имеем. Наша задача на следующий год – сохранить институт сборных, чтобы футболисты приезжали не отбывать номер. Хорошо, что сейчас это удаeтся сделать», – сказал Губерниев.

    Все матчи России в 2024 году.

    • Россия – Сербия – 4:0;
    • Беларусь – Россия – 0:4;
    • Вьетнам – Россия – 0:3;
    • Россия – Бруней – 11:0;
    • Россия – Сирия – 4:0.

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    Источник: Metaratings

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    21.11.2024 14:28
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