Москвичев упрекнул «Зенит»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев недоволен работой «Зенита» с клубными воспитанниками.

– У тебя есть мечта обязательно вернуться в «Зенит» и сыграть там?

– Конечно, каждый футболист мечтает в родном клубе вырасти, поиграть и там же завершить карьеру. Тем более я уверен, когда к нам вернутся еврокубки, «Зенит» регулярно будет там участвовать.

Единственное смущает, что мало игрового времени дают воспитанникам. Возможно, сами воспитанники не оправдывают уровень «Зенита», не дотягивают. Но и шансов им особо не дают, а для развития просто необходимо игровое время.

Поэтому есть путь поехать защищать цвета другой команды, набраться там опыта и потом вернуться готовым. Я буду очень рад, если мне удастся вернуться в «Зенит» и играть за родной клуб. Но я взрослею и становлюсь более прагматичным.

Хотелось бы в еврокубки. Посмотреть, что это такое и как все устроено. Но по ходу карьеры будет все видно.

В любом случае, пока что это просто пустые слова. Чтобы всего этого достичь, мне нужно для начала завоевать место в основе «Оренбурга» и помочь команде выбраться из сложного положения, в котором мы сейчас оказались.

20-летний Москвичев – воспитанник «Зенита».

Летом его арендовал «Оренбург».

В этом сезоне голкипер пропустил 31 гол в 15 матчах.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE