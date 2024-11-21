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    Москвичев упрекнул «Зенит»

    Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев недоволен работой «Зенита» с клубными воспитанниками.

    – У тебя есть мечта обязательно вернуться в «Зенит» и сыграть там?

    – Конечно, каждый футболист мечтает в родном клубе вырасти, поиграть и там же завершить карьеру. Тем более я уверен, когда к нам вернутся еврокубки, «Зенит» регулярно будет там участвовать.

    Единственное смущает, что мало игрового времени дают воспитанникам. Возможно, сами воспитанники не оправдывают уровень «Зенита», не дотягивают. Но и шансов им особо не дают, а для развития просто необходимо игровое время.

    Поэтому есть путь поехать защищать цвета другой команды, набраться там опыта и потом вернуться готовым. Я буду очень рад, если мне удастся вернуться в «Зенит» и играть за родной клуб. Но я взрослею и становлюсь более прагматичным.

    Хотелось бы в еврокубки. Посмотреть, что это такое и как все устроено. Но по ходу карьеры будет все видно.

    В любом случае, пока что это просто пустые слова. Чтобы всего этого достичь, мне нужно для начала завоевать место в основе «Оренбурга» и помочь команде выбраться из сложного положения, в котором мы сейчас оказались.

    • 20-летний Москвичев – воспитанник «Зенита».
    • Летом его арендовал «Оренбург».
    • В этом сезоне голкипер пропустил 31 гол в 15 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 20:57
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    Комментарии (3)
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    andrei-sarap-yandex
    1732215280
    1 ПРИЧИНА В ТРЕНЕРАХ МОЛОДЁЖКИ.....2 ПРИЧИНА В МОЛОДЫХ ИГРОКАХ КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ИГРАТЬ И БЕГАТЬ.....ни техники ни стараний нет....глаза не горят....
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    Красногвардейчик
    1732216041
    Твой родной клуб стал давно бразильским
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    САДЫЧОК
    1732219135
    Очень слабый вратарь! Паса вообще нет- он не может начать атаку!
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