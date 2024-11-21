Черданцев раскритиковал «Спартак»: «Аморально для всего российского футбола»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о выборе спортивного директора для «Спартака».

«Назначение таких людей, как Амарал, – аморально для всего российского футбола. Человек без опыта работы в России, таким же был и Эшуорт.

Это большая иллюзия, что неизвестный иностранный специалист будет уговаривать футболистов ехать в «Спартак».

Наш эксперт Игорь Корнеев знает в десять раз больше европейских футболистов, и таких людей в России немало. Мне кажется, иностранец на такой позиции будет работать хуже россиянина, так как он не знает специфики нашего чемпионата.

Хотел бы услышать, под какую задачу будет приглашаться новый спортивный директор, тогда работу можно будет анализировать.

При назначении Амарала не было заявлено, ради каких целей он назначен: собрать чемпионскую команду, покупать перспективных иностранцев, покупать кого попало.

Сначала цель, потом исполнитель под эту задачу», – заявил Черданцев.

«Спартак» завершил 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Томаш Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

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