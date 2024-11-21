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    • Черданцев раскритиковал «Спартак»: «Аморально для всего российского футбола»

    Черданцев раскритиковал «Спартак»: «Аморально для всего российского футбола»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о выборе спортивного директора для «Спартака».

    «Назначение таких людей, как Амарал, – аморально для всего российского футбола. Человек без опыта работы в России, таким же был и Эшуорт.

    Это большая иллюзия, что неизвестный иностранный специалист будет уговаривать футболистов ехать в «Спартак».

    Наш эксперт Игорь Корнеев знает в десять раз больше европейских футболистов, и таких людей в России немало. Мне кажется, иностранец на такой позиции будет работать хуже россиянина, так как он не знает специфики нашего чемпионата.

    Хотел бы услышать, под какую задачу будет приглашаться новый спортивный директор, тогда работу можно будет анализировать.

    При назначении Амарала не было заявлено, ради каких целей он назначен: собрать чемпионскую команду, покупать перспективных иностранцев, покупать кого попало.

    Сначала цель, потом исполнитель под эту задачу», – заявил Черданцев.

    • «Спартак» завершил 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Томаш Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 20:35
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    Комментарии (32)
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    andr45
    1732213214
    И откуда только не гнали Игоря Корнеева)))) За десять лет его шесть рах выгоняли отовсюду: от юношеской Фейеноорда до любезного сердцу щелкоперам «Zenitе», пока не пристроился диктором в богодельне Матч ТВ)
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    SanInstructor
    1732213397
    комментатор, который вообще не комментатор....
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    andr45
    1732213669
    А как это щелкоперское д...рьмо относится к засилью немчуры в Локомотиве? Что-то морали эта мразь не очень кудахтала) А, когда Карпин бессовестно разворовывал бюджет Спартака где было пламенное сердце этого обалдуя?
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    FWSPM
    1732214460
    Потому что эти назначения происходят по рекомендации. Чей то друг. Друг чьего то друга ну и так далее. Остальное там вторично.
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    Литейный 4 (returned)
    1732214718
    Надо просто написать: Спартак аморальный! Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1732215137
    Свинарник одним словом) всю грязь к себе весь хлам
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    VPERDIV SPARTAK
    1732215435
    Черданцев не сказал ещё что эта секта вместе с элитными хряками укрывала наркобарыгу !! Аморальный клубешник по полной ! Тащит за народные деньги всякий хлам к себе и уголовников укрывает! Расформировать давно пора этот колхоз спартак
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    шахта Заполярная
    1732216580
    Чердак, кто ты такой , что бы кого то критиковать. Ты тренер, эксперт или еще кто. Ты обычное телематч тв трепло языком. Вот и займись своим прямым делом, трепись своей метлой, и так без сопливых скользко. А про болотных слабо против шерсти, знаю слабо, им только можешь с зади шершавым, до блеска, иначе помойка и никакого московского картофеля
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    n876
    1732220494
    Зенит позор российского футбола.
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    ivany4
    1732222621
    Вот чем отличается НАРОДНАЯ команда от всех остальных - так это спокойствием и всепрощением для мудаков(разрешено применение КС), будь то медиа или их подпевалы блогеры-шмогеры от этих медиа, будь то клубы, мнящие себя великими, или же их шавки, пытающиеся натянуть на себя личину болельщика.)) Не стоит обращать внимание, на их словесный понос. Надо спокойно идти к намеченной цели, преодолевая ошибки. В том числе и свои собственные.
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