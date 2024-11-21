Семак мог в 2018 году возглавить «Локомотив» вместо «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак входил в шорт-лист «Локомотива» несколько лет назад.

Об этом рассказал экс-президент московского клуба Илья Геркус.

– Спортивный директор из-за рубежа – это всегда тренер-иностранец. Получается, изначально клуб выбирает легионерский вектор, приглашая менеджера?

– Не думаю. В «Локомотиве» при мне спортивным директором был Эрик Штоффельсхаус. Потом мне ставили в вину, что мы готовили план Б, называли интриганом, что не верю в легендарного Семина...

Но я и сейчас убежден, что любой руководитель должен быть готов к любому развитию событий, мониторить рынок. Так вот, в списке Штоффельсхауса в определенный период времени был Семак, возглавлявший тогда «Уфу». То есть рассматривались не только иностранцы.

Мы все-таки хотели выходить на новый уровень, сформировали хорошую команду, взявшую «золото». При этом первая Лига чемпионов у нас не задалась.

Да, я ставил задачу спортивному директору – оценивать, куда мы идем, как развиваемся, постоянно давать оценку тренеру. Это и есть работа руководителя – держать руку на пульсе.

В итоге в «Локомотиве» остался Семин, а Семак пошел в «Зенит».

Семак с «Зенитом» стал чемпионом России 6 раз подряд.

Он возглавил петербургскую команду в 2018 году вместо Роберто Манчини.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE