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    • Орлов – о гегемонии «Зенита»: «Клуб получает компенсацию за то, что недополучил в СССР»

    Орлов – о гегемонии «Зенита»: «Клуб получает компенсацию за то, что недополучил в СССР»

    Комментатор Геннадий Орлов раскрыл, как понимает современную гегемонию «Зенита» в России.

    «При Союзе московские команды забирали игроков со всей страны. ЦСКА загонял в армию лучших молодых футболистов. Динамовские команды – это тоже армейская служба. А как профсоюзным клубам существовать и с ними конкурировать? Только «Спартак» как-то умудрялся.

    Ленинград многие десятилетия был великим городом с областной судьбой. И теперь «Зенит» получает компенсацию за то, что недополучил в СССР», – сказал Орлов.

    • Сегодня со дня завоевания «Зенитом» 1-го чемпионства исполняется 40 лет.
    • Затем «Зенит» 10 раз выиграл чемпионат России.
    • Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2024 13:31
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    Комментарии (33)
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    bset
    1732188216
    Вот заберут у Зенита влияние и Газпром, тогда будет нормальным клубам компенсация за то, что недополучили за последние 5 лет))
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    The only one
    1732188518
    Интересно, если бы головной офис газпрома был бы в Самаре или Екатеринбурге ( или вдруг в Тюмени). Кто бы тогда получал компенсацию за то, что недополучил в СССР?
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    Цугундeр
    1732191646
    Геннадий тоже что-то "недополучил"(как ему кажется).. Последние потуги пошли.
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    Питерский князь
    1732193531
    Сейчас у мАсковских квадрокоберов заполыхает.
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    Номэд
    1732196891
    Старый маразматик. Да с питорской вшивизной вечно махинации проделывали, что бы они в пердив не свалились. Типа должен хоть кто то представлять Ленинград. А если и сваливались, то расширяли вышку до 18 команд. Вечный позор СССР с переходом в позор России.
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    erybov1965
    1732197240
    Компенсацию в виде "бабла",но ведь признает,что Спартаку как-то удавалось и без этого выигрывать.Талантливого игрока еще надо было найти и агентов не было.А из таких игроков надо было создать команду.Но ведь удавалось становиться чемпионом не только московским командам.Что-то не сходится.Дело совсем в другом,но об этом не напишут.
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    Spartak_forv@
    1732198306
    А долго еще эти репарации платить?Ну так,чисто интересно сколько же страна Ленинграду задолжала?
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    Иван Петров 1986
    1732199543
    Ну вот и признались сами.
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    saf05
    1732200397
    старческий маразм
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    FCSpartakM
    1732210269
    Геннадий совсем потик
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