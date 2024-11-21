Орлов – о гегемонии «Зенита»: «Клуб получает компенсацию за то, что недополучил в СССР»

Комментатор Геннадий Орлов раскрыл, как понимает современную гегемонию «Зенита» в России.

«При Союзе московские команды забирали игроков со всей страны. ЦСКА загонял в армию лучших молодых футболистов. Динамовские команды – это тоже армейская служба. А как профсоюзным клубам существовать и с ними конкурировать? Только «Спартак» как-то умудрялся.

Ленинград многие десятилетия был великим городом с областной судьбой. И теперь «Зенит» получает компенсацию за то, что недополучил в СССР», – сказал Орлов.

Сегодня со дня завоевания «Зенитом» 1-го чемпионства исполняется 40 лет.

Затем «Зенит» 10 раз выиграл чемпионат России.

Сейчас у «Зенита» самый дорогой состав в России.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE