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    Тошич определил лучшего легионера в истории РПЛ

    Зоран Тошич ответил, кого он считает лучшим иностранным футболистом за всю историю чемпионата России.

    Сербу предложили выбрать между 16 легионерами: Роберто Карлос, Жо, Видич, Иванович, Промес, Карвальо, Думбия, Карадениз, Азмун, Веллитон, Кураньи, Алекс, Это'О, Данни, Халк и Вагнер Лав.

    Тошич остановил свой выбор на Вагнере.

    «Самый лучший, самый талантливый игрок, с которым я играл. Без сомнения, номер один для меня», – описал Тошич бывшего одноклубника.

    • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейев.

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    Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России

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    21.11.2024 17:31
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1732200613
    Молодец,уточнил,что это его личные предпочтения.Но и это пропустят мимо ушей и расскажут "кто тесть этот ХУ".Ибо у других опрошенных футболистов других клубов будет иное мнение.
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    Литейный 4 (returned)
    1732200774
    Согласен. Вагнер был яркой звездой. Но и Данни не хуже был. Отдельно можно отметить Халка. Знатно рвал сетки голами. Помню Ребров не шелохнувшись провожал взглядом мяч, летящий в девятку. Гыгыгы
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    Питерский князь
    1732202821
    1,3,4 и 3 предпоследние супер. Остальные, просто норм. Еще был Диара, Малком, Тимощюк, Красич, Витцель, Гарай. Но не могу понять, при чём здесь стремный ни.гер Промес?
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    Бан
    1732206211
    Многие феерили, но Вагнер был наиболее стабилен.
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