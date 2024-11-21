Тошич определил лучшего легионера в истории РПЛ

Зоран Тошич ответил, кого он считает лучшим иностранным футболистом за всю историю чемпионата России.

Сербу предложили выбрать между 16 легионерами: Роберто Карлос, Жо, Видич, Иванович, Промес, Карвальо, Думбия, Карадениз, Азмун, Веллитон, Кураньи, Алекс, Это'О, Данни, Халк и Вагнер Лав.

Тошич остановил свой выбор на Вагнере.

«Самый лучший, самый талантливый игрок, с которым я играл. Без сомнения, номер один для меня», – описал Тошич бывшего одноклубника.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейев.

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