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    • Реакция «Динамо» на нападение спартаковских фанатов на юного болельщика

    Реакция «Динамо» на нападение спартаковских фанатов на юного болельщика

    Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост на тему нападения спартаковских фанатов на юного динамовского болельщика.

    «После матча «Динамо»«Амкал» (2:3) неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима.

    Максим или его родные, напишите нам. Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо». В беде не оставим», – написало «Динамо».

    • «Спартак» – «Динамо» – старейшее дерби Москвы.
    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» – строчкой ниже.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    21.11.2024 16:09
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    Комментарии (3)
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    andrei-sarap-yandex
    1732198445
    идиоты
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    Arvlad
    1732204781
    Так определитесь - "неизвестные" или "спартаковские фанаты"???
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