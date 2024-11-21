Реакция «Динамо» на нападение спартаковских фанатов на юного болельщика

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост на тему нападения спартаковских фанатов на юного динамовского болельщика.

«После матча «Динамо» – «Амкал» (2:3) неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима.

Максим или его родные, напишите нам. Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо». В беде не оставим», – написало «Динамо».

«Спартак» – «Динамо» – старейшее дерби Москвы.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

«Спартак» – строчкой ниже.

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