Фанаты «Спартака» напали на юного болельщика «Динамо» в Москве

Юный болельщик «Динамо» пострадал после товарищеского матча команды против «Амкала» (3:2). На ребенка напали фанаты «Спартака».

«Несколько взрослых фанатов «Спартака» напали на школьника, возвращавшегося с футбольного матча. Они отжали у него шарфы, толстовку и флаг с символикой «Динамо».

Несколько парней окружили 16-летнего школьника у дома на Комсомольском проспекте. Пока одни снимали с него шарф и велели снимать толстовку, другие проверили рюкзак и забрали оттуда ещe два шарфа и флаг «Динамо». После этого нападавшие убежали, а пострадавший парень рассказал про случившееся отцу, и они вместе пошли в полицию.

Вскоре полицейские задержали двоих подозреваемых: 34-летнего Александра и 18-летнего Игоря. Оказалось, что нападавшие – давние фанаты «Спартака». Они рассказали, что тоже были на матче и после игры решили поискать «трофеи»: отнять у кого-нибудь символику бело-голубых, чтобы потом «похвастаться» ею во время дерби. Ждать жертву спартаковцы решили на станции метро «Фрунзенская», где и заметили одинокого пацана в толстовке «Динамо», который вряд ли мог оказать серьeзное сопротивление.

На Александра и Игоря возбуждено уголовное дело по статье «Грабeж». Им светит до семи лет лишения свободы», – написал источник.

«Спартак» – «Динамо» – старейшее дерби Москвы.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

«Спартак» – строчкой ниже.

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