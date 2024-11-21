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    • Фанаты «Спартака» напали на юного болельщика «Динамо» в Москве

    Фанаты «Спартака» напали на юного болельщика «Динамо» в Москве

    Юный болельщик «Динамо» пострадал после товарищеского матча команды против «Амкала» (3:2). На ребенка напали фанаты «Спартака».

    «Несколько взрослых фанатов «Спартака» напали на школьника, возвращавшегося с футбольного матча. Они отжали у него шарфы, толстовку и флаг с символикой «Динамо».

    Несколько парней окружили 16-летнего школьника у дома на Комсомольском проспекте. Пока одни снимали с него шарф и велели снимать толстовку, другие проверили рюкзак и забрали оттуда ещe два шарфа и флаг «Динамо». После этого нападавшие убежали, а пострадавший парень рассказал про случившееся отцу, и они вместе пошли в полицию.

    Вскоре полицейские задержали двоих подозреваемых: 34-летнего Александра и 18-летнего Игоря. Оказалось, что нападавшие – давние фанаты «Спартака». Они рассказали, что тоже были на матче и после игры решили поискать «трофеи»: отнять у кого-нибудь символику бело-голубых, чтобы потом «похвастаться» ею во время дерби. Ждать жертву спартаковцы решили на станции метро «Фрунзенская», где и заметили одинокого пацана в толстовке «Динамо», который вряд ли мог оказать серьeзное сопротивление.

    На Александра и Игоря возбуждено уголовное дело по статье «Грабeж». Им светит до семи лет лишения свободы», – написал источник.

    • «Спартак» – «Динамо» – старейшее дерби Москвы.
    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» – строчкой ниже.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    21.11.2024 15:58
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    Комментарии (29)
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1732198213
    Храбрые пятачки , не нашли достойного противника...
    Ответить
    NewLife
    1732198254
    Насекомых с питерской помойки не стоит осуждать за гневный дрист против Спартака. По причине своей ублюдочности они не понимают разницу между ассоциативной и причинно-следственной связями.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1732199078
    Это никакие не фанаты, а просто начинающие бандиты.
    Ответить
    VGreen
    1732199430
    Молодцы, красавцы. Мдааа. Зато для чинуш будет очередное обоснование ввода фан-айди из-за таких дебилов, хоть ситуация и не стадионе, но тем не менее.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1732200951
    Расформировать антинародный клуб! Гыгыгы
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    evgevg13
    1732201420
    Обоих уродов на передок и пусть там свою удаль покажут
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    andrei-sarap-yandex
    1732202416
    34 года и он конченый придурок ....какой пример взять с него или от 70 процентов фанатов СПАРТАКа...........НАРОДНЫЕ ДЕБИЛЫ СПАРТАКА......
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    aaaaahhhh
    1732207625
    Свилога! Нуга фусар кабата. Гайцы газазат... Дебилы в общем. наверное Питерские...:)))
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    sochi-2013
    1732209514
    Тут явно пациенты Кащенко. Лесоповал тоже лечит.
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    VPERDIV SPARTAK
    1732215998
    От рыл везде мерзость
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