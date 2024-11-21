Суд вынес решение по иску Аланы к Мамаеву и его матери

Хамовнический суд Москвы рассмотрел иск Аланы Мамаевой об имущественном споре.

Она пыталась оспорить оформление прав на квартиру и два машиноместа на отца Павла Мамаева.

По мнению Аланы, это было сделано, чтобы вывести указанное имущество из общего имущества супругов.

Павел покупал указанные объекты недвижимости по договору долевого участия. Его бывшая жена хотела, чтобы суд признал соглашение недействительным.

В итоге суд отклонил иск Аланы. Разбирательство проходило в закрытом режиме по просьбе представителя Павла Мамаева из-за сведений, составляющих коммерческую тайну.

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