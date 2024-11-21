Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Суд вынес решение по иску Аланы к Мамаеву и его матери

    Хамовнический суд Москвы рассмотрел иск Аланы Мамаевой об имущественном споре.

    Она пыталась оспорить оформление прав на квартиру и два машиноместа на отца Павла Мамаева.

    По мнению Аланы, это было сделано, чтобы вывести указанное имущество из общего имущества супругов.

    Павел покупал указанные объекты недвижимости по договору долевого участия. Его бывшая жена хотела, чтобы суд признал соглашение недействительным.

    В итоге суд отклонил иск Аланы. Разбирательство проходило в закрытом режиме по просьбе представителя Павла Мамаева из-за сведений, составляющих коммерческую тайну.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Реакция Аланы Мамаевой на подарок Павла нынешней жене в честь рождения сына 4
    Мамаев присутствовал на родах второго сына: «В этот раз видел вообще все» 17
    «Спасибо, любимая»: Мамаев сделал роскошный подарок жене в честь рождения сына 7
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2024 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1732211250
    Это за то,что обзывала Краснодар колхозом...
    Ответить
    Красногвардейчик
    1732215969
    Поганой крысе неймётся
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 