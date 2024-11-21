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    • Газизов оценил противостояние с «Зенитом» во время его работы в «Спартаке»

    Газизов оценил противостояние с «Зенитом» во время его работы в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, как московский клуб при нем пытался конкурировать с «Зенитом».

    – Вас в «Спартак» звал непосредственно Леонид Федун?

    – Да.

    – Как это было? Он просто позвонил?

    – Примерно так. Потом я прилетел. Мы же были знакомы до этого. После игры с «Ростовом» я ушел из «Уфы», когда мы шли на шестом месте, а «Спартак» на восьмом‑девятом. В итоге «Спартак» закончил на седьмом, а «Уфа» на девятом.

    Но на следующий сезон я сразу продекларировал, что мы должны быть чемпионами. Другого не может быть у «Спартака». И эта перчатка «Зениту» не просто так вылезла, а затем и приобретение Кокорина…

    – Многие посмеивались над перчаткой «Зениту» – как будто слишком громко было сказано.

    – Но все равно первое‑второе место делили при мне и до момента моего ухода. В итоге в том сезоне «Спартак» и стал вторым, а еще через год Кубок взял.

    Мои слова не были бравадой. «Спартак» не имеет права бороться за какие‑то другие места. Это большой клуб. У него должны быть максимальные задачи. Столько поклонников, денег, легенд…

    Имея эту историю, никаких задач, кроме первого места, такой клуб не имеет права ставить. Другой вопрос, получится это или нет. Но позиционирование важно.

    Сейчас мы смотрим, как уходит Соболев из «Спартака», и это обсуждается, а тогда мы забрали Кокорина у «Зенита»! Четыре года назад мы проделали ту же историю, но в обратном направлении.

    – Однако трансфер Кокорина неоднозначно тогда оценили.

    – Дело не в трансфере, а в твоих заявлениях: «Мы возьмем у вас того, кого хотим». Покажем силу. Понятно, люди смотрят однобоко на ситуацию. Мол, ты взял кого‑то не того, хотя подчеркну, что Саша – топовый футболист. Но это было нашим заявлением другому клубу: «Подождите, мы сейчас поборемся с вами, даже здесь».

    При этом я очень хорошо отношусь к «Зениту». Туда же пришел практически весь тренерский штаб из «Уфы»!

    Однако само противостояние с «Зенитом» было настоящим кайфом для меня. Большие матчи, борьба за чемпионство.

    • Газизов был гендиректором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
    • «Зенит» остается неизменным чемпионом России, начиная с сезона-2018/19.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 18:42
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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1732205536
    "мы забрали Кокорина у «Зенита»!) "Мы" забрали!) Забрали у Сочи свободного агента-урку.. «Борзеет Татарин. Вперед много взял. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»
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    WE ARE FOR PETER
    1732207557
    Спартак прачечная по отмыву денег народных! Какой большой клуб уже 40 лет как в промежности середины таблицы торчит
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    Литейный 4 (returned)
    1732208449
    Смех пробирает от слова Противостояние спрамтака с Зенитом!!! Драл Зенит их многократно и четвёрочками и пятёрочками. А вишенка на торте это семёрочка. Гыгыгы
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    FWSPM
    1732213891
    Не было никакого противостояния... одна болтовня только приправленная Кокориным и Уруновым
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    БАЗАРА НЕТ
    1732216502
    Спам позорное днище
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