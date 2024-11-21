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    • Заявление Семака о 40-летнем юбилее первого чемпионства «Зенита»

    Заявление Семака о 40-летнем юбилее первого чемпионства «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил на праздничном мероприятии, посвященном 40‑летию первого чемпионства петербургской команды.

    – Конечно, сегодня большой день. Я поздравляю жителей Петербурга и всех причастных к первой победе.

    Первая победа – это точка отсчета, с которой начинается история трофеев клуба. Кто выиграл один раз, хочет выигрывать еще и еще.

    Мы рады, что продолжаем традиции, которые были заложены еще в 1984 году.

    – Чем вам запомнились игры против «Зенита», когда вы были футболистом ЦСКА и «Рубина»?

    – «Зенит» в том виде и в том качестве, в котором его воспринимают сейчас, появился после победы в 2007 году. Тогда команда набрала ход и стала одним из лидеров.

    После этого все матчи были принципиальными. Сейчас все команды играют с утроенной энергией против нас, чемпиона обыграть всегда почетно.

    – Когда вы впервые узнали о «Зените»? Чем вы занимались в 1984 году?

    – Мне было всего восемь лет, я ходил в школу, тренировался, смотрел футбол по телевизору. Зимой смотрели хоккей, летом футбол, а в другое время – «Лебединое озеро».

    • «Зенит» оформил первый титул в своей истории 21 ноября 1984 года.
    • Следующее чемпионство произошло спустя 23 года.
    • Сейчас у петербургской команды серия из 6 выигранных чемпионатов подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 21:58
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1732216828
    Раз два три Зенитушка дави !!!
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1732216842
    Питер рулит
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1732216886
    Поздравления всем
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    n876
    1732218776
    Зенит позор российского футбола.
    Ответить
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