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    • Овчинников – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «Где Семак и где Дзюба, я вас умоляю»

    Овчинников – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «Где Семак и где Дзюба, я вас умоляю»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал нежелание Артема Дзюбы жать руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову.

    – Говорит, что Семаку с Галактионовым руку не пожмет.

    – Во дела-то... Дзюба не понял самого главного. А хочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал? Вот что самое интересное. Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...

    – Где?

    – Дзюба еще год-два поиграет в футбол. Дай бог ему здоровья. Но станет ли он тренером? Это большой вопрос. А Семак и как футболист состоялся, и уже шесть лет с «Зенитом» выигрывает чемпионство. Почувствуйте разницу! Семак и Дзюба – две разные весовые категории! Нет, понятно, что если поставить их на весы, Дзюба превзойдет Семака. А в остальном... Совсем не уверен. Никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Семак – футбольный тяжеловес. Вот и все.

    • Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.
    • Они выиграли вместе 4 чемпионства.
    • Дзюба сейчас в «Акроне».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2024 15:02
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    Комментарии (10)
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    1732190835
    КАждый презерватив мечтает стать дирижаблем.
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    Питерский князь
    1732193423
    А может он руку Семаку и Галактионову не хочет морать.? Хрен знает, с какой рукой выходит Дзюба.
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    VGreen
    1732198910
    Ох уж эти заголовки...Я подумал, что Сергей Иванович Овчинников, легенда Локомотива и российского футбола. А тут какой то старикан, который больше 1-2 лет ни в каком клубе не продержался как тренер. При всём уважении.
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    Semenycch
    1732199172
    В плане футбольной карьеры эти футболисты состоялись как большие величины, а вот в личностном плане Дзюба большой ребенок и не конкурент настоящему мужчине Семаку!
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    Давид59
    1732203294
    Как игрок Дзюба состоялся тоже благодаря Семаку. Он наверное забыл, как Манчини его выкинул, а Семак вернул. Нужно иметь не мозг, а мозжечок, чтобы после этого говорить "не пожму руки"
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    BRO_football
    1732203620
    Да все мы видели, что этой рукой Дзюба делал. Никто после этого ему руку не пожмёт.
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    FWSPM
    1732214224
    Одного поля ягоды
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    qwertyйцукен
    1732214413
    12 апр. 2023 г Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал "СЭ" поведение форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча 22-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:2) отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку. "Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал. Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом"
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    Городовой
    1732215410
    Уж и не помню, кто такой Овчинников, но выразился он точно, хотя и мягковато.
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