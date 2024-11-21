Овчинников – об отказе Дзюбы жать руку Семаку: «Где Семак и где Дзюба, я вас умоляю»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал нежелание Артема Дзюбы жать руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову.

– Говорит, что Семаку с Галактионовым руку не пожмет.

– Во дела-то... Дзюба не понял самого главного. А хочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал? Вот что самое интересное. Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...

– Где?

– Дзюба еще год-два поиграет в футбол. Дай бог ему здоровья. Но станет ли он тренером? Это большой вопрос. А Семак и как футболист состоялся, и уже шесть лет с «Зенитом» выигрывает чемпионство. Почувствуйте разницу! Семак и Дзюба – две разные весовые категории! Нет, понятно, что если поставить их на весы, Дзюба превзойдет Семака. А в остальном... Совсем не уверен. Никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Семак – футбольный тяжеловес. Вот и все.

Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.

Они выиграли вместе 4 чемпионства.

Дзюба сейчас в «Акроне».

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