Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Дзюба объяснил, почему Семак стал для него нерукопожатным

    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему Сергей Семак перестал быть для него уважаемым тренером.

    «Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно – за два миллиона евро сижу в запасе и, как Саня Ерохин: либо кубковый боец, либо на 5-7 минут в добавленное [время]. Как это, знаешь, табличку поднимают на 90-й, вот оно! Дзюба-тайм начинается, разойдись, бразильеро, я иду. Оп-оп… ой, не успел, что ж ты будешь делать…

    То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем – играть в футбол. Был бы я молодым, может, еще бы за что-то цеплялся. Но сейчас я так не смогу, я себя знаю. Поэтому и принял такое решение. Да, неожиданное.

    Как я его принял? Мы ехали с последней игры, уже приземлились в Москве, и я думаю: «Все, уходим. Надо двигаться дальше». Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат. И заметь, я же ничего против «Зенита» не говорю. Хоть раз что-то сказал? Единственное: что «Зенит» из Санкт-Петербурга превратился в Рио-де-Жанейро. Я соврал? Нет. Россияне же вообще там не солируют, они по праздникам играют.

    А по поводу Семака… На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт? А потом, когда он идет и тянет руку: «Артем, Артем!» Я просто повернулся и сказал: «Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Все, до свидания». Это не конфликт», – сказал Дзюба.

    • Семак и Дзюба были в «Зените» в 2018-2022 годах.
    • Они выиграли вместе 4 чемпионства.
    • Дзюба сейчас в «Акроне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Дзюба ответил, кем видит себя через 10 лет
    Реакция Губерниева на громкое интервью Дзюбы
    Дзюба прокомментировал информацию о драке с Пиняевым: «В общем, поругались»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2024 16:22
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ziborock
    1731418137
    Зенит это пауки в банке!
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731418288
    ФК ГазпромФламенго
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731420995
    В каждом интервью Дзюбы есть слово «рука»
    Ответить
    партизан84
    1731423779
    Акрон, приготовились уже?)))) Вы на очереди)))
    Ответить
    Интерес
    1731427414
    Нерукопожопным.
    Ответить
    Romio-xxx
    1731429029
    Скоро Соболь так же петь будет)))
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1731434160
    и всё это на срач-тв, медийной поляне Алёши из газовой Лахты-барахты, вот у кого пукан разорвался от интервью дзюбы))) прям даже стало интересно, кто интервью брал и такие вопросы, несогласованные с боссом задавал...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 