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    Чистяков высказался об адаптации Соболева в «Зените»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил, приняли ли в команде летнего новичка Александра Соболева.

    – Уже по ходу сезона в «Зенит» пришел Соболев.

    – Ему уже явно полегче, хотя именно в момент перехода оказалось непросто. Саша прекрасно понимал, откуда он пришел, как его примут болельщики. Сейчас тоже еще не все позади.

    – Что имеете в виду?

    – Пока Сашу нельзя назвать игроком стартового состава. Результативность в РПЛ его самого тоже не устраивает. Это может немного давить.

    Но все в его руках. Тем более что в коллективе у него все абсолютно нормально. Его давно приняли, а какие‑то моменты, связанные со встречами на поле за разные команды, давно забыли.

    – И даже не подкалывают на этот счет?

    – Конечно подкалывают. Но это же как раз показатель того, что приняли. В любом здоровом коллективе есть шутки, приколы.

    Кстати, у Саши полный порядок с чувством юмора и самоиронией. Респект ему за это! А шутки в его адрес и наоборот – это всех в какой‑то степени бодрит.

    • В августе Соболева купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • После трансфера в «Зенит» форвард сделал 2+1 в 12 официальных матчах.
    • В РПЛ на его счету ни одного голевого действия в 8 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 16:50
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1732198878
    СОБОЛЕВ «Для меня всегда самое главное, чтобы команда побеждала» и премия капала
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    Интерес
    1732200740
    Лучше бы рассказали,на какой тур спланирован мятеж.
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