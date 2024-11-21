Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «вонючим псом»

Роман Павлюченко прокомментировал свои слова в адрес Артема Дзюбы.

Константин Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной» в ответ на критику комментаторов со стороны форварда «Акрона».

Павлюченко на вопрос «Дзюба – псина или нет?» ответил: «Пeс вонючий».

«Артем Дзюба прекрасно знает наши с ним отношения, и я знаю, что Артeм никогда не будет обижаться на меня. Мы привыкли троллить друг друга. Это я так, для СМИ.

Я очень хорошо отношусь к Константину Геничу и к Артeму Дзюбе и хочу, чтобы они встретились и решили между собой все проблемы», – написал Павлюченко в соцсетях.

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