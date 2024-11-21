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    Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «вонючим псом»

    Роман Павлюченко прокомментировал свои слова в адрес Артема Дзюбы.

    • Константин Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной» в ответ на критику комментаторов со стороны форварда «Акрона».
    • Павлюченко на вопрос «Дзюба – псина или нет?» ответил: «Пeс вонючий».

    «Артем Дзюба прекрасно знает наши с ним отношения, и я знаю, что Артeм никогда не будет обижаться на меня. Мы привыкли троллить друг друга. Это я так, для СМИ.

    Я очень хорошо отношусь к Константину Геничу и к Артeму Дзюбе и хочу, чтобы они встретились и решили между собой все проблемы», – написал Павлюченко в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2024 21:21
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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1732216164
    У хряков это нормально)
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    alex1951
    1732217365
    Полнейший идиотизм....Это ,что так принято теперь? Сперва собачат друг друга ,потом ,,любят,. друг друга - а Пава ,так ващее стрелки сбрасывает на третьего ....кажись ,они все там е....ба .....N.....uliss)))
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    smukalsky
    1732220832
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