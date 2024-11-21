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    Миранчук назвал страну, где завершит карьеру

    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук планирует вернуться в Россию.

    «Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки.

    Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», – сказал Миранчук.

    • У Миранчука 100 матчей в итальянской Серии А, 13 голов, 18 ассистов.
    • Игрок стоит 10 миллионов евро.
    • Алексей на этой неделе забил Сирии в товарищеском матче (4:0).

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    Источник: Metaratings

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    21.11.2024 15:36
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    Комментарии (3)
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    slavа0508
    1732194242
    Ну и хорошо Алексей ...
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1732197995
    Уже 29 лет, ещё годика 3 и никому не нужен будешь. Тем более с таким агентом
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    VGreen
    1732199273
    Хотелось бы, чтобы в Локомотиве, но в Локомотиве курс на омоложение. Если только еще не будет в топ-форме к моменту возвращения в Россию. Главное, пусть в Америке щас играет и наслаждается, а не поддастся на большие деньги от Зенита или Спартака и не вернется в Россию раньше времени.
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