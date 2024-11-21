Миранчук назвал страну, где завершит карьеру

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук планирует вернуться в Россию.

«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки.

Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России», – сказал Миранчук.

У Миранчука 100 матчей в итальянской Серии А, 13 голов, 18 ассистов.

Игрок стоит 10 миллионов евро.

Алексей на этой неделе забил Сирии в товарищеском матче (4:0).

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