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    • Игорь Федотов проанализировал пенальти в ворота «Краснодара» на 94-й минуте

    Игорь Федотов проанализировал пенальти в ворота «Краснодара» на 94-й минуте

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в концовке матча «Химки» – «Краснодар» (2:2).

    Краснодарцы пропустили гол на 94-й минуте с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

    «Сухой ошибся. Он посчитал, что игрок «Краснодара» играл в мяч, но со своей позиции он обязан был видеть, что первым в мяч играл футболист «Химок», а дальше игрок гостей совершил фол по неосторожности. VAR в лице Буланова вмешался верно, тут правильно назначен 11-метровый удар», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.11.2024 19:02
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    Комментарии (7)
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    рылы
    1732377832
    а хряки скажут, что газпром)
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    Назарян
    1732380929
    ворон ворону в глаз не клюнет
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    vadikrew
    1732381688
    Ну ясен пень газпром. А на сколько % опасная игра химского футболиста прямой ногой отличается от игры Сперцяна в прошлом туре, когда Краснодар забил гол? Уж не в пользу ли болота эти ***** стандарты?
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    Garrincha58
    1732382317
    а Силькин другого мнения
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    vvv123
    1732384150
    Согласен. Редкий случай!
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