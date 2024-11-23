Игорь Федотов проанализировал пенальти в ворота «Краснодара» на 94-й минуте

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в концовке матча «Химки» – «Краснодар» (2:2).

Краснодарцы пропустили гол на 94-й минуте с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

«Сухой ошибся. Он посчитал, что игрок «Краснодара» играл в мяч, но со своей позиции он обязан был видеть, что первым в мяч играл футболист «Химок», а дальше игрок гостей совершил фол по неосторожности. VAR в лице Буланова вмешался верно, тут правильно назначен 11-метровый удар», – сказал Федотов.

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