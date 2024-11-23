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  • Игрок «Спартака» назвал команду претендентом на чемпионство после победы над «Локо»

Игрок «Спартака» назвал команду претендентом на чемпионство после победы над «Локо»

23 ноября 2024, 23:01
5

Полузащитник «Спартака» Маркиньос дал комментарий после матча с «Локомотивом» (5:2).

– Очень счастливы, что победили, хорошо играли. Надо продолжать в том же духе, так должен играть «Спартак».

– Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

– У нас команда хороших футболистов, поэтому да.

– За счeт чего получилось забить два быстрых гола?

– Это концентрация, вы видели, что мы старались быстрее забить и довели дело до победы.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Маркиньос
Комментарии (5)
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VVM1964
1732394576
Ну ну - всё хорошо в меру ... Сегодня - МОЛОДЦЫ ! Но надо быть реалистами и вести себя скромнее !)...
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neim
1732410897
Опять чемпионы ? Желудей объелся что ли ...
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ivany4
1732431364
– Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку? – У нас команда хороших футболистов, поэтому да. Модераторы, когда же вы научитесь понимать русский язык?!?!?! Вернуться в чемпионскую гонку и быть претендентом на чемпионство, это, как говориться, две большие разницы. Вернуться то они вернулись, вот только сумеет ли Спартак стать претендентом на чемпионство в текущем сезоне? Особенно при таком предвзятом судействе в пользу "избранных", и текущих раскладов в турнирной таблице.))
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zigbert
1732435360
Сейчас лучше не делать никаких заявлений. Хорошо что нашли свою игру и главное сейчас не упустить ее.
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alefreddy
1732450391
много упустили чтобы впрягать но играть на победу всегда надо
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