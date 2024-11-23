Игрок «Спартака» назвал команду претендентом на чемпионство после победы над «Локо»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос дал комментарий после матча с «Локомотивом» (5:2).
– Очень счастливы, что победили, хорошо играли. Надо продолжать в том же духе, так должен играть «Спартак».
– Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку?
– У нас команда хороших футболистов, поэтому да.
– За счeт чего получилось забить два быстрых гола?
– Это концентрация, вы видели, что мы старались быстрее забить и довели дело до победы.
- «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.
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Источник: «Матч ТВ»