Игрок «Спартака» назвал команду претендентом на чемпионство после победы над «Локо»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос дал комментарий после матча с «Локомотивом» (5:2).

– Очень счастливы, что победили, хорошо играли. Надо продолжать в том же духе, так должен играть «Спартак».

– Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

– У нас команда хороших футболистов, поэтому да.

– За счeт чего получилось забить два быстрых гола?

– Это концентрация, вы видели, что мы старались быстрее забить и довели дело до победы.

«Спартак» занимает 4-е место в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

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