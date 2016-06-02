Тарханов: «Смолов не чувствует уверенности, играя на фланге, где его использовал Слуцкий»

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал игру нападающего Федора Смолова в товарищеском матче сборных России и Чехии (1:2).

«Смолов не чувствует уверенности, играя на фланге, где его использовал Слуцкий. Во втором тайме, когда Федор смещался в центр нападения, у него получалось больше, и он отлично взаимодействовал с Мамаевым. Что касается Кокорина, то это его позиция, на ней он действовал полезно, пока его не заменили.

В целом, чехи были лучше подготовлены функционально, они уже вторую товарищескую игру проводили. Сборная Чехии провела встречу более качественно, плюс у них Росицки стал лучшим футболистом матча. Нашей команде не хватало целостности и сыгранности», – сказал Тарханов.