Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|18
|10
|5
|3
|22:13
|+9
|35
|2.
|Родина-2
|18
|9
|5
|4
|17:13
|+4
|32
|3.
|Металлург Лп
|18
|7
|6
|5
|19:20
|-1
|27
|4.
|Челябинск
|18
|7
|5
|6
|19:16
|+3
|26
|5.
|Текстильщик Ив
|18
|6
|7
|5
|25:18
|+7
|25
|6.
|Авангард Кур
|18
|7
|4
|7
|27:19
|+8
|25
|7.
|Форте
|18
|7
|3
|8
|24:27
|-3
|24
|8.
|Амкар-Пермь
|18
|6
|6
|6
|19:17
|+2
|24
|9.
|Чертаново
|18
|5
|7
|6
|21:18
|+3
|22
|10.
|Салют
|18
|1
|2
|15
|14:46
|-32
|5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Родина-2
|9
|7
|1
|1
|14:5
|+9
|22
|2.
|Новосибирск
|9
|7
|1
|1
|14:6
|+8
|22
|3.
|Форте
|9
|6
|1
|2
|15:9
|+6
|19
|4.
|Челябинск
|9
|6
|1
|2
|13:8
|+5
|19
|5.
|Текстильщик Ив
|9
|5
|3
|1
|18:5
|+13
|18
|6.
|Чертаново
|9
|4
|4
|1
|15:5
|+10
|16
|7.
|Металлург Лп
|9
|3
|5
|1
|7:6
|+1
|14
|8.
|Авангард Кур
|9
|3
|4
|2
|18:10
|+8
|13
|9.
|Амкар-Пермь
|9
|3
|4
|2
|9:5
|+4
|13
|10.
|Салют
|9
|1
|1
|7
|7:18
|-11
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Металлург Лп
|9
|4
|1
|4
|12:14
|-2
|13
|2.
|Новосибирск
|9
|3
|4
|2
|8:7
|+1
|13
|3.
|Авангард Кур
|9
|4
|0
|5
|9:9
|0
|12
|4.
|Амкар-Пермь
|9
|3
|2
|4
|10:12
|-2
|11
|5.
|Родина-2
|9
|2
|4
|3
|3:8
|-5
|10
|6.
|Челябинск
|9
|1
|4
|4
|6:8
|-2
|7
|7.
|Текстильщик Ив
|9
|1
|4
|4
|7:13
|-6
|7
|8.
|Чертаново
|9
|1
|3
|5
|6:13
|-7
|6
|9.
|Форте
|9
|1
|2
|6
|9:18
|-9
|5
|10.
|Салют
|9
|0
|1
|8
|7:28
|-21
|1