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2-я лига Лига А. «Серебро»:
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    Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Новосибирск 18 10 5 3 22:13 +9 35
    2. Родина-2 18 9 5 4 17:13 +4 32
    3. Металлург Лп 18 7 6 5 19:20 -1 27
    4. Челябинск 18 7 5 6 19:16 +3 26
    5. Текстильщик Ив 18 6 7 5 25:18 +7 25
    6. Авангард Кур 18 7 4 7 27:19 +8 25
    7. Форте 18 7 3 8 24:27 -3 24
    8. Амкар-Пермь 18 6 6 6 19:17 +2 24
    9. Чертаново 18 5 7 6 21:18 +3 22
    10. Салют 18 1 2 15 14:46 -32 5
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Родина-2 9 7 1 1 14:5 +9 22
    2. Новосибирск 9 7 1 1 14:6 +8 22
    3. Форте 9 6 1 2 15:9 +6 19
    4. Челябинск 9 6 1 2 13:8 +5 19
    5. Текстильщик Ив 9 5 3 1 18:5 +13 18
    6. Чертаново 9 4 4 1 15:5 +10 16
    7. Металлург Лп 9 3 5 1 7:6 +1 14
    8. Авангард Кур 9 3 4 2 18:10 +8 13
    9. Амкар-Пермь 9 3 4 2 9:5 +4 13
    10. Салют 9 1 1 7 7:18 -11 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Металлург Лп 9 4 1 4 12:14 -2 13
    2. Новосибирск 9 3 4 2 8:7 +1 13
    3. Авангард Кур 9 4 0 5 9:9 0 12
    4. Амкар-Пермь 9 3 2 4 10:12 -2 11
    5. Родина-2 9 2 4 3 3:8 -5 10
    6. Челябинск 9 1 4 4 6:8 -2 7
    7. Текстильщик Ив 9 1 4 4 7:13 -6 7
    8. Чертаново 9 1 3 5 6:13 -7 6
    9. Форте 9 1 2 6 9:18 -9 5
    10. Салют 9 0 1 8 7:28 -21 1
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