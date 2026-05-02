Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюмень - Динамо-2: обзор матча 02 мая 2026

Тюмень
02.05.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
7 : 2
Завершен
Динамо-2
11' В. Шитов 20' В. Бабаев 36' Д. Камлашев 50' В. Бабаев 54' В. Бабаев 65' М. Петров 77' Д. Камлашев
45' М. Никифоров 53' Г. Мирошниченко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тюмень - Динамо-2
Завершен
79'
Замена
Даниил Заварзин ️️️️➡️️ Егор Лемкин
Замена
Кирилл Боярских ️️️️➡️️ Владлен Бабаев
79'
Замена
Руслан Болов ️️️️➡️️ Виталий Шитов
79'
Замена
Ансор Хабибов ️️️️➡️️ Даниил Камлашев
79'
ГОЛ! 7:2! Даниил Камлашев
Пас отдал Андрей Марьянов
77'
74'
Замена
Илья Губаревич ️️️️➡️️ Никита Ранченков
73'
Замена
Ислам Дашдемиров ️️️️➡️️ Артем Змеев
ГОЛ! 6:2! Михаил Петров
Пас отдал Владлен Бабаев
65'
Замена
Михаил Петров ️️️️➡️️ Павел Шакуро
63'
ГОЛ! 5:2! Владлен Бабаев
54'
53'
ГОЛ! 4:2! Глеб Мирошниченко
Пас отдал Владислав Кудрявцев
ГОЛ! 4:1! Владлен Бабаев
Пас отдал Даниил Камлашев
50'
45' +1
Желтая карточка
Степан Ласкин
45'
ГОЛ! 3:1! Максим Никифоров
Пас отдал Глеб Мирошниченко
ГОЛ! 3:0! Даниил Камлашев
Пас отдал Владлен Бабаев
36'
ГОЛ! 2:0! Владлен Бабаев
Пас отдал Виталий Шитов
20'
Желтая карточка
Томас Рукас
17'
ГОЛ! 1:0! Виталий Шитов
Пас отдал Даниил Камлашев
11'
Замена
Егор Гуренко ️️️️➡️️ Иван Пяткин
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
66
Никита Янович
ВР
95
Томас Рукас
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЛЗ
85
Иван Пяткин
ЛЗ
4
Глеб Захаров
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
97
Дамир Таликин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛП
70
Андрей Марьянов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПП
11
Владлен Бабаев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Касимов
Динамо-2
84
Адель Сорокин
ВР
81
Данила Попков
ЛЗ
98
Степан Ласкин
ЛЗ
2
Кирилл Исаев
ЛЗ
73
Егор Лемкин
ПЗ
42
Денис Симонов
ПЗ
8
Артем Змеев
ПЗ
89
Глеб Мирошниченко
ЛП
53
Владислав Кудрявцев
ЦП
66
Максим Никифоров
ПП
20
Никита Ранченков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Тюмень
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦЗ
20
Ансор Хабибов
ЦЗ
5
Егор Гуренко
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
45
Кирилл Боярских
ЦЗ
Динамо-2
1
Александр Темиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
3-2-3-1
66
Янович
40
Безчаснюк
95
Рукас
90
Шакуро
85
Пяткин
97
Таликин
9
Камлашев
70
Марьянов
17
Шитов
11
Бабаев
3-2-3-1
84
Сорокин
42
Симонов
81
Попков
98
Ласкин
8
Змеев
2
Исаев
66
Никифоров
53
Кудрявцев
89
Мирошниченко
20
Ранченков
17
Шитов
88
Болов
88
Болов
17
Шитов
9
Камлашев
20
Хабибов
20
Хабибов
9
Камлашев
85
Пяткин
5
Гуренко
5
Гуренко
85
Пяткин
90
Шакуро
13
Петров
13
Петров
90
Шакуро
11
Бабаев
45
Боярских
45
Боярских
11
Бабаев
73
Лемкин
48
Заварзин
48
Заварзин
73
Лемкин
8
Змеев
62
Дашдемиров
62
Дашдемиров
8
Змеев
20
Ранченков
9
Губаревич
9
Губаревич
20
Ранченков
Остались в запасе
Тюмень
Динамо-2
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
1
Александр Темиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
16
Валерий Кокарев
ЦЗ
0
Vadim Grinvald
ЦЗ
89
Ярослав Фролов
ЦЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
51
Марат Кулаев
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Темиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
75
Максим Майоров
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Касимов
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Тюмень - Динамо-2
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Динамо-2
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Тюмень
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+