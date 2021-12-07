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    Виктор Тренев

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Владимирович
    Фамилия Тренев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 августа 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Енисей 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2021 Знамя 0 : 4 Енисей
    27.10.2021 Енисей 1 : 0 Крылья Советов
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