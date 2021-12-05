Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Тренев и Василенко – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре

    Определены лучшие тренеры ФНЛ в прошлом месяце. Ими стали Виктор Тренев («Енисей») и Олег Василенко («Факел»).

    «Лига выбрала лучшим главного тренера «Енисея» – в пяти ноябрьских матчах красноярцы набрали 13 очков!

    Главный тренер «Факела» стал первым по версии болельщиков – за него было отдано 32% голосов!» – сообщила ФНЛ.

    • «Факел» идет в зоне выхода в РПЛ.
    • «Енисей» занимает 9-е место.
    • ФНЛ возобновится в марте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:04
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4201

      mopecekca 22 минуты назад

      тренер Тренев....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91856
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru