Тренев и Василенко – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре

Определены лучшие тренеры ФНЛ в прошлом месяце. Ими стали Виктор Тренев («Енисей») и Олег Василенко («Факел»).
«Лига выбрала лучшим главного тренера «Енисея» – в пяти ноябрьских матчах красноярцы набрали 13 очков!
Главный тренер «Факела» стал первым по версии болельщиков – за него было отдано 32% голосов!» – сообщила ФНЛ.
- «Факел» идет в зоне выхода в РПЛ.
- «Енисей» занимает 9-е место.
- ФНЛ возобновится в марте.
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Источник: твиттер ФНЛ