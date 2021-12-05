Тренев и Василенко – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре

Определены лучшие тренеры ФНЛ в прошлом месяце. Ими стали Виктор Тренев («Енисей») и Олег Василенко («Факел»).

«Лига выбрала лучшим главного тренера «Енисея» – в пяти ноябрьских матчах красноярцы набрали 13 очков!

Главный тренер «Факела» стал первым по версии болельщиков – за него было отдано 32% голосов!» – сообщила ФНЛ.

«Факел» идет в зоне выхода в РПЛ.

«Енисей» занимает 9-е место.

ФНЛ возобновится в марте.