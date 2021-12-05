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Тренев и Василенко – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре

5 декабря 2021, 14:04
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Определены лучшие тренеры ФНЛ в прошлом месяце. Ими стали Виктор Тренев («Енисей») и Олег Василенко («Факел»).

«Лига выбрала лучшим главного тренера «Енисея» – в пяти ноябрьских матчах красноярцы набрали 13 очков!

Главный тренер «Факела» стал первым по версии болельщиков – за него было отдано 32% голосов!» – сообщила ФНЛ.

  • «Факел» идет в зоне выхода в РПЛ.
  • «Енисей» занимает 9-е место.
  • ФНЛ возобновится в марте.
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Источник: твиттер ФНЛ
Россия. ФНЛ Енисей Факел Василенко Олег Тренев Виктор
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