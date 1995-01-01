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    Лучший тренер ФНЛ в ноябре Тренев покинул «Енисей»

    В «Енисее» случилась тренерская отставка. По обоюдному согласию расторгнут контракт с Виктором Треневым.

    «Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, в затем, в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно.

    Проанализировав этот период и все взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убеждeн что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», – сказал Тренев.

    • Он был признан лучшим тренером ФНЛ по итогам ноября.
    • «Енисей» идет в таблице 9-м.
    • Тренев работал в клубе с августа.

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    Источник: сообщество «Енисея» в VK

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