Лучший тренер ФНЛ в ноябре Тренев покинул «Енисей»

В «Енисее» случилась тренерская отставка. По обоюдному согласию расторгнут контракт с Виктором Треневым.

«Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, в затем, в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно.

Проанализировав этот период и все взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убеждeн что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», – сказал Тренев.