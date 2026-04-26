Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иртыш - Торпедо Миасс: обзор матча 26 апреля 2026

Иртыш
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Миасс
90+3' Б. Билалов
51' Г. Борисенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иртыш - Торпедо Миасс
Завершен
ГОЛ! 1:1! Билал Билалов
90' +3
Желтая карточка
Билал Билалов
86'
84'
Желтая карточка
Максим Тарасов
Желтая карточка
Владислав Полетаев
83'
77'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Ибрагимов
Замена
️️️️➡️️ Никита Дорофеев
75'
Замена
️️️️➡️️ Матвей Жустьев
75'
71'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Лопатько
68'
Желтая карточка
Евгений Лопатько
68'
Замена
️️️️➡️️ Иван Котельников
67'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Горовых
Замена
️️️️➡️️ Роман Янушковский
65'
51'
ГОЛ! 0:1! Григорий Борисенко
46'
Замена
️️️️➡️️ Владимир Попов
Замена
️️️️➡️️ Никита Жустьев
46'
Желтая карточка
Юрий Бавин
45'
45'
Желтая карточка
Евгений Ибрагимов
44'
Желтая карточка
Даниил Горовых
Желтая карточка
Роман Янушковский
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
17
Артур Шлеермахер
ЛЗ
6
Кирилл Сараев
ЛЗ
97
Ярослав Тарасов
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
27
Юрий Бавин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ЛП
81
Артур Янгаев
ЦП
18
Илья Крылов
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
2
Александр Балахонов
ЛЗ
61
Семен Столбов
ЛЗ
19
Виталий Цикишев
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ПЗ
7
Денис Замятин
ПЗ
69
Семен Черепанов
ПЗ
46
Максим Тарасов
ЛП
50
Денис Файзуллин
ПП
90
Григорий Борисенко
ЦФ
21
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Иртыш
23
Никита Жустьев
ЛЗ
15
Матвей Жустьев
ЛЗ
16
Андрей Савин
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ЦП
89
Никита Дорофеев
ПП
Торпедо Миасс
6
Евгений Ибрагимов
ЛЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ПЗ
27
Даниил Горовых
ПЗ
17
Иван Котельников
ЛП
44
Владимир Попов
ЦФ
3-2-3-1
60
Полетаев
19
Устинов
17
Шлеермахер
6
Сараев
97
Тарасов
27
Бавин
7
Герюгов
81
Янгаев
18
Крылов
77
Билалов
3-2-2-2
27
Ковалев
7
Замятин
2
Балахонов
61
Столбов
69
Черепанов
19
Цикишев
50
Файзуллин
46
Тарасов
21
Рубанов
90
Борисенко
23
Жустьев
23
Жустьев
15
Жустьев
15
Жустьев
10
Янушковский
10
Янушковский
89
Дорофеев
89
Дорофеев
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
5
Лопатько
5
Лопатько
27
Горовых
27
Горовых
17
Котельников
17
Котельников
44
Попов
44
Попов
Остались в запасе
Иртыш
Торпедо Миасс
16
Андрей Савин
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
10
Никита Хлынов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
5
Artem Dzhikia
ЦЗ
Остались в запасе
10
Никита Хлынов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Иртыш - Торпедо Миасс
4
4
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Y. Marushko
Стадион:
Красная Звезда
Новости команд
Все
Иртыш
Торпедо Миасс
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02
12 июня
Сычев подал в суд на клуб Второй лиги
1 июня
4
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Иртыш
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+