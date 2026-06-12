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«Текстильщик» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2.02

12 июня 2026 8:04
Текстильщик - Иртыш
13 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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2.02
Тотал голов меньше 2.5
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13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Текстильщик» и «Иртыш».

«Текстильщик»

Ивановский клуб занимает третье место в турнирной таблице и подходит к матчу в стабильной форме. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за пять игр на счету хозяев 1.20 гола (шесть голов в пяти встречах). Оборона действует достаточно надeжно, пропуская 1.00 в среднем. В прошлом туре «Текстильщик» одержал выездную победу над «Родиной-2» (2:0). История встреч с «Иртышом» складывается для хозяев благоприятно: три победы в трeх последних очных матчах, причeм в каждом из них «Текстильщик» забивал сопернику.

«Иртыш»

Омский клуб переживает затяжной кризис. Команда не может выиграть в 12 последних матчах. Атака практически не работает: всего 0.20 гола в среднем за пять игр (один гол в пяти матчах). Оборона при этом пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре «Иртыш» уступил «Волгарю» (1:2). Гости выглядят безнадeжно и вряд ли смогут составить конкуренцию хозяевам.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • 3-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (17)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • 3 победы подряд над «Иртышом» в очных встречах

«Иртыш»

  • 4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Никита Дорофеев (6)
  • За 5 матчей: 0.20 забито, 1.60 пропущено
  • 12 матчей без побед
  • Атака – один гол в пяти матчах

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Иртыш»

«Текстильщик» находится в хорошей форме и имеет подавляющее историческое преимущество над соперником. «Иртыш» не побеждает уже 12 матчей, практически не забивает и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с комфортным счeтом, а гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.02
  • Победа «Текстильщик»

2.02
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Иртыш Текстильщик
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