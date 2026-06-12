13 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Текстильщик» и «Иртыш».
«Текстильщик»
Ивановский клуб занимает третье место в турнирной таблице и подходит к матчу в стабильной форме. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за пять игр на счету хозяев 1.20 гола (шесть голов в пяти встречах). Оборона действует достаточно надeжно, пропуская 1.00 в среднем. В прошлом туре «Текстильщик» одержал выездную победу над «Родиной-2» (2:0). История встреч с «Иртышом» складывается для хозяев благоприятно: три победы в трeх последних очных матчах, причeм в каждом из них «Текстильщик» забивал сопернику.
«Иртыш»
Омский клуб переживает затяжной кризис. Команда не может выиграть в 12 последних матчах. Атака практически не работает: всего 0.20 гола в среднем за пять игр (один гол в пяти матчах). Оборона при этом пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре «Иртыш» уступил «Волгарю» (1:2). Гости выглядят безнадeжно и вряд ли смогут составить конкуренцию хозяевам.
Факты о командах
«Текстильщик»
- 3-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (17)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 5 из 7 матчей
- 3 победы подряд над «Иртышом» в очных встречах
«Иртыш»
- 4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Никита Дорофеев (6)
- За 5 матчей: 0.20 забито, 1.60 пропущено
- 12 матчей без побед
- Атака – один гол в пяти матчах
Прогноз на матч «Текстильщик» – «Иртыш»
«Текстильщик» находится в хорошей форме и имеет подавляющее историческое преимущество над соперником. «Иртыш» не побеждает уже 12 матчей, практически не забивает и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с комфортным счeтом, а гол от гостей маловероятен.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.02
- Победа «Текстильщик»