Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «МЛ Витебск» и Сутьеской пройдет 23 июля 2026 года в Венгрии на стадионе «Городской стадион Мезекевешд». Белорусский клуб перешел в Лигу Конференций после вылета из Лиги чемпионов, где уступил румынской «Университате Крайова» с общим счетом 1:5, и теперь намерен реабилитироваться перед болельщиками. Черногорский клуб также вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Кайрату» (1:3 по сумме двух матчей), и находится в ужасающей форме – пять поражений подряд. Сможет ли «МЛ Витебск» использовать преимущество нейтрального поля и атакующий потенциал, чтобы разгромить полностью деморализованного соперника, или Сутьеска наконец прервет свою ужасную серию и навяжет борьбу? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«МЛ Витебск» подходит к игре с неплохой результативностью – девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1.80 за игру), при этом команда забивает в семи из девяти последних встреч. Однако оборона вызывает серьезные опасения: десять пропущенных мячей за тот же период (2.00 в среднем), и хозяева пропускают в восьми последних матчах подряд. В Лиге чемпионов белорусы пропустили пять голов от «Университати Крайова», что показало уязвимость против более сильных соперников, хотя внутренний чемпионат складывается удачнее – победы над «Славией Мозырь» (4:2) и «Нафтаном» (2:1), ничья с «Минском» (2:2). Нейтральное поле в Венгрии лишает «МЛ Витебск» поддержки трибун, но против такого слабого соперника, как Сутьеска, это вряд ли станет проблемой. Команда способна забивать, но уязвимость в обороне может позволить гостям отличиться хотя бы раз.

Сутьеска находится в глубочайшем кризисе – пять поражений подряд во всех турнирах, при этом команда забила всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0.60 за игру) и пропустила десять (2.00 в среднем). В Лиге чемпионов черногорцы уступили «Кайрату» (1:2 дома и 0:2 в гостях), а в товарищеских матчах также не радовали результатами – поражения от «Сараево» (1:2) и «Борац Баня-Луки» (0:1), разгром в чемпионате от «Единства» (1:3). Защита Сутьески регулярно допускает ошибки, позволяя соперникам забивать минимум два мяча за игру, а атака практически не функционирует. В таком состоянии команда вряд ли способна составить конкуренцию даже такому нестабильному сопернику, как «МЛ Витебск», особенно на нейтральном поле.

С учетом всех факторов победа «МЛ Витебск» не вызывает сомнений. Белорусский клуб, несмотря на проблемы в обороне, имеет достаточно атакующей мощи, чтобы разгромить деморализованную Сутьеску, которая не побеждает в пяти матчах и практически не забивает. Разница в классе и текущей форме очевидна, и хозяева должны уверенно побеждать с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации решающее значение имеет текущая форма: «МЛ Витебск» забивает в семи из девяти последних матчей, тогда как Сутьеска проигрывает в пяти встречах подряд и пропускает в пяти последних играх. Эти тренды указывают на то, что белорусский клуб должен легко справиться с обескровленным соперником.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «МЛ Витебск» над Сутьеской с разницей как минимум в два мяча в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Белорусский клуб имеет преимущество в атаке и играет против соперника, который находится в затяжном кризисе, не забивает и много пропускает. Нейтральное поле в Венгрии вряд ли помешает хозяевам доминировать на протяжении всей игры. Ставка на победу «МЛ Витебск» за 1.7 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «МЛ Витебск» и Сутьеской состоится 23 июля 2026 года в Венгрии на стадионе «Городской стадион Мезекевешд» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.