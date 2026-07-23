Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Балтикой» пройдет 24 июля 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене». Армейцы подходят к старту сезона в непростой форме – команда проиграла три последних матча и пропускает в девяти встречах подряд, но при этом стабильно забивает в шести из восьми последних игр. Калининградский клуб также переживает не лучшие времена: четыре поражения в четырех последних матчах РПЛ и всего два гола в пяти последних встречах. Сможет ли ЦСКА прервать свою неудачную серию и использовать преимущество домашнего поля, или «Балтика» продолжит свою гостевую серию без поражений в РПЛ (пять из семи) и сотворит сенсацию на старте сезона? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч может стать проверкой для атакующих линий обеих команд?

Кто победит в матче

ЦСКА подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропускает в девяти последних встречах подряд. При этом в атаке армейцы действуют стабильнее – семь голов за пять игр (1.40 в среднем), и команда забивает в шести из восьми последних матчей. В очных встречах с «Балтикой» на своем поле ЦСКА не проигрывает в семи из восьми последних матчей и забивает в 14 из 16 встреч против этого соперника, что дает серьезное психологическое преимущество. Лучший бомбардир команды – Данила Козлов, забивший шесть голов в 23 матчах прошлого сезона. Тренерский штаб Марко Николича сделает ставку на атакующий футбол с первых минут, но слабая игра в обороне может позволить гостям создать опасные моменты.

«Балтика» находится в еще более сложном положении: команда проиграла в четырех последних матчах РПЛ и пропускает в восьми последних турах подряд. В атаке калининградцы испытывают серьезные трудности – всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0.40 за игру), что является одним из худших показателей в лиге. При этом в гостях команда действует чуть увереннее: «Балтика» не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей РПЛ, что дает надежду на положительный результат. Однако атакующий потенциал гостей крайне ограничен, а игра в обороне нестабильна – восемь пропущенных в десяти последних матчах. Лучший бомбардир команды – Ангел Вильям, забивший три гола в 18 матчах прошлого сезона, что говорит о низкой результативности даже лучшего снайпера.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их оборонительные проблемы. ЦСКА имеет подавляющее преимущество в очных встречах на своем поле, стабильно забивает и будет мотивирован прервать неудачную серию на старте нового сезона. «Балтика» слишком слаба в атаке, чтобы рассчитывать на победу в Москве, хотя их гостевые результаты внушают осторожность. Победа ЦСКА выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на «ВЭБ Арене» ЦСКА не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Балтики», а также забивает в 14 из 16 встреч с этим соперником. Это дает хозяевам серьезное преимущество, несмотря на их текущие проблемы в обороне. Текущая форма «Балтики» (четыре поражения в РПЛ подряд и всего два гола в пяти матчах) указывает на то, что калининградцы вряд ли смогут прервать эту статистику.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ЦСКА сумеет обыграть «Балтику» в матче 1 тура РПЛ, несмотря на проблемы в обороне. Армейцы имеют значительное преимущество в личных встречах на своем поле и стабильно забивают, тогда как гости испытывают серьезные трудности в атаке и редко добиваются положительного результата в Москве. Тренерский штаб ЦСКА должен найти способ усилить защиту, но даже с текущими проблемами класс хозяев должен сказаться. Ставка на победу ЦСКА за 2.03 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между ЦСКА и «Балтикой» состоится 24 июля 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.