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ЦСКА – «Балтика»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

23 июля 2026 9:56
ЦСКА - Балтика
24 июл. 2026, пятница 20:00 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа ЦСКА
Сделать ставку

Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Балтикой» пройдет 24 июля 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене». Армейцы подходят к старту сезона в непростой форме – команда проиграла три последних матча и пропускает в девяти встречах подряд, но при этом стабильно забивает в шести из восьми последних игр. Калининградский клуб также переживает не лучшие времена: четыре поражения в четырех последних матчах РПЛ и всего два гола в пяти последних встречах. Сможет ли ЦСКА прервать свою неудачную серию и использовать преимущество домашнего поля, или «Балтика» продолжит свою гостевую серию без поражений в РПЛ (пять из семи) и сотворит сенсацию на старте сезона? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч может стать проверкой для атакующих линий обеих команд?

Кто победит в матче

ЦСКА подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропускает в девяти последних встречах подряд. При этом в атаке армейцы действуют стабильнее – семь голов за пять игр (1.40 в среднем), и команда забивает в шести из восьми последних матчей. В очных встречах с «Балтикой» на своем поле ЦСКА не проигрывает в семи из восьми последних матчей и забивает в 14 из 16 встреч против этого соперника, что дает серьезное психологическое преимущество. Лучший бомбардир команды – Данила Козлов, забивший шесть голов в 23 матчах прошлого сезона. Тренерский штаб Марко Николича сделает ставку на атакующий футбол с первых минут, но слабая игра в обороне может позволить гостям создать опасные моменты.

«Балтика» находится в еще более сложном положении: команда проиграла в четырех последних матчах РПЛ и пропускает в восьми последних турах подряд. В атаке калининградцы испытывают серьезные трудности – всего два гола в пяти последних матчах (в среднем 0.40 за игру), что является одним из худших показателей в лиге. При этом в гостях команда действует чуть увереннее: «Балтика» не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей РПЛ, что дает надежду на положительный результат. Однако атакующий потенциал гостей крайне ограничен, а игра в обороне нестабильна – восемь пропущенных в десяти последних матчах. Лучший бомбардир команды – Ангел Вильям, забивший три гола в 18 матчах прошлого сезона, что говорит о низкой результативности даже лучшего снайпера.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их оборонительные проблемы. ЦСКА имеет подавляющее преимущество в очных встречах на своем поле, стабильно забивает и будет мотивирован прервать неудачную серию на старте нового сезона. «Балтика» слишком слаба в атаке, чтобы рассчитывать на победу в Москве, хотя их гостевые результаты внушают осторожность. Победа ЦСКА выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на «ВЭБ Арене» ЦСКА не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Балтики», а также забивает в 14 из 16 встреч с этим соперником. Это дает хозяевам серьезное преимущество, несмотря на их текущие проблемы в обороне. Текущая форма «Балтики» (четыре поражения в РПЛ подряд и всего два гола в пяти матчах) указывает на то, что калининградцы вряд ли смогут прервать эту статистику.

Личные встречи
50% (8)
31% (5)
19% (3)
17
Забитых мячей
10
1.06
В среднем за матч
0.63
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Балтика
1 : 0
14.03.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 0
28.09.2025
Балтика
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
1 : 1
18.09.2025
Балтика
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 2
27.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Балтика
3 : 1
28.04.2024
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Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
ЦСКА
2 : 0
16.04.2024
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0 : 1
03.04.2024
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Россия. Премьер-лига, 10 тур
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30.09.2023
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Россия. Кубок, 1/8 финала
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1 : 0
24.09.2008
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Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
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27.06.2007
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Чемпионат России, 24 тур
ЦСКА
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09.09.1998
Балтика
Чемпионат России, 9 тур
Балтика
1 : 1
23.05.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 30 тур
Балтика
1 : 1
04.10.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 13 тур
ЦСКА
1 : 1
14.06.1997
Балтика
Чемпионат России, 32 тур
Балтика
2 : 1
19.10.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
0 : 0
07.07.1996
Балтика
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Не сыграют
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ЦП
31
Матвей Кисляк
ЦП
18
Данила Козлов
ЦП
10
Иван Обляков
ЦП
3
Данил Круговой
ЦП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
23
Мингиян Бевеев
ЛП
26
Иван Беликов
ЦП
5
Айман Мурид
ЦП
11
Илья Петров
ПП
22
Николай Титков
ЦФ
18
Чинонзо Оффор
ЦФ
73
Максим Петров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
4-5-1
49
Тороп
2
Рейс
79
Данилов
90
Лукин
22
Гайич
31
Кисляк
18
Козлов
10
Обляков
3
Круговой
6
Баринов
97
Воронов
3-4-3
44
Любаков
4
Гассама
21
Андерсон
2
Варатынов
11
Петров
26
Беликов
5
Мурид
23
Бевеев
73
Петров
18
Оффор
22
Титков
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Балтика
Точно не сыграют
Ярослав Арбузов
ПВ
Александр Филин
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ЦСКА сумеет обыграть «Балтику» в матче 1 тура РПЛ, несмотря на проблемы в обороне. Армейцы имеют значительное преимущество в личных встречах на своем поле и стабильно забивают, тогда как гости испытывают серьезные трудности в атаке и редко добиваются положительного результата в Москве. Тренерский штаб ЦСКА должен найти способ усилить защиту, но даже с текущими проблемами класс хозяев должен сказаться. Ставка на победу ЦСКА за 2.03 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между ЦСКА и «Балтикой» состоится 24 июля 2026 года в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.

ЦСКА – «Балтика»: смотреть онлайн

2.03
Победа ЦСКА
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
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