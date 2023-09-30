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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Балтика
ЦСКА - Балтика: обзор матча 30 сентября 2023
ЦСКА
30.09.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
18'
В. Давила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Балтика
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Обляков
89'
Замена
К. Кучаев
️️️️
В. Давила
81'
75'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Фернандес
74'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
Желтая карточка
А. Файзуллаев
70'
68'
Желтая карточка
Н. Гассама
63'
Замена
К. Маляров
️️️️
Г. Сото
63'
Замена
Я. Казаев
️️️️
А. Галоян
59'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Энрикес
30'
Желтая карточка
И. Остойич
ГОЛ! 1:0!
В. Давила
Пас отдал
М. Гайич
18'
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Агапов
12'
Травма
И. Агапов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
12
Келлвен
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
11
Виктор Давила
ЛП
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Гильермо Сото
ПАЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Артур Галоян
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
31
Матвей Кисляк
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
12
Келлвен
14
Агапов
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
11
Давила
16
Мухин
11
Файзуллаев
10
Обляков
63
Чалов
4-2-2-2
1
Латышонок
26
Радмановац
4
Гассама
21
Остойич
21
Фернандес
17
Сото
5
Осипов
8
Бистрович
21
Галоян
9
Энрикес
30
Гузина
14
Агапов
14
Набабкин
14
Набабкин
14
Агапов
11
Давила
18
Кучаев
18
Кучаев
11
Давила
10
Обляков
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Обляков
17
Сото
7
Маляров
7
Маляров
17
Сото
21
Фернандес
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Фернандес
21
Галоян
53
Казаев
53
Казаев
21
Галоян
9
Энрикес
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Энрикес
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча ЦСКА - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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