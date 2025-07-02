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Вторая Лига Б группа 4
Команды
КДВ
Александр Пуцко
€ 200 тыс
Александр Пуцко
КДВ
24 февраля 1993 (33)
#5 | Защитник
190 см | 83 кг
Россия
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Фото
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
Фото
Тульский «Арсенал» подписал экс-защитника «Спартака»
2025.07.02 17:55
1
Экс-защитник «Спартака» покинул клуб из Армении
2025.06.23 13:38
«Балтика» расторгла контракт с воспитанником «Спартака»
2024.01.12 22:22
2
Пуцко: «В «Спартаке-2» пиво или вино после игры разрешалось»
2023.03.06 12:26
2
«Некоторые решения Федуна вызывают вопросы». Воспитанник «Спартака» Пуцко – об экс-владельце клуба
2023.03.06 07:55
2
Воспитанник «Спартака» рассказал, как получал 500 рублей в академии клуба
2023.03.05 23:54
Фото
«Балтика» Игнашевича подписала экс-игрока «Спартака»
2022.07.23 18:24
«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
2022.05.31 12:19
2
Талалаев выставил на игру со «Спартаком» Пуцко, Семенова, Быстрова; Кутепов, Мозес, Промес выступят у москвичей
2021.05.16 12:54
8
Быстров, Пуцко, Тимофеев – в основе «Ахмата» на встречу с «Ротором»; у гостей сыграют Довбня, Гогуа, Жигулев
2020.08.19 17:15
Видео
«Ахмат» подписал двухлетний контракт с Пуцко
2020.08.06 17:12
Жирков, Дзюба, Малком – в основе «Зенита» на матч с «Уфой»; Евсеев выпустил Пуцко, Алиева, Урунова
2020.03.09 17:48
4
Глушаков, Иванов, Понсе – в основе «Ахмата» на матч с «Уфой»; Пуцко, Алиев, Кротов сыграют у гостей
2019.12.07 18:16
Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Вилков в матче «Оренбург» – «Уфа» не назначил чистый пенальти в ворота уфимцев за фол Пуцко»
2019.11.10 15:23
3
Беленов, Пуцко, Кротов сыграют у «Уфы» против «Локомотива»; Семин выпустил Мурило, Алексея Миранчука, Эдера
2019.11.02 12:58
Денисов, Ташаев, Зуев – в старте «Рубина» на матч с «Уфой»; Пуцко, Круговой, Кротов сыграют у гостей
2019.09.29 12:58
Беленов, Пуцко, Кротов – в основе «Уфы» на матч со «Спартаком»; Кутепов, Гулиев, Понсе сыграют у гостей
2019.09.20 16:42
18
Пуцко, Фомин, Козлов – в основе «Уфы» на матч с «Зенитом»; Смольников, Ерохин, Оздоев сыграют у гостей
2019.08.24 15:59
4
Пуцко: «От «Спартака» не знаешь, чего ждать»
2018.11.10 14:17
6
Игрок «Уфы» Пуцко: «Очень жду матча со «Спартаком», нам нужны три очка»
2018.11.10 11:53
17
Сигурдссон, Салетрос, Гулиев – в составе «Ростова» на матч с «Уфой»; Пуцко, Кротов, Тилл сыграют у гостей
2018.09.22 17:45
4
Тренер «СКА-Хабаровска»: «Было много борьбы, но мало голевых моментов»
2017.11.28 06:30
Пуцко пообещал сделать правильные выводы после поражения от ЦСКА
2017.08.03 10:33
Пуцко: «В матче с ЦСКА в простых ситуациях «привезли» голы в свои ворота»
2017.08.03 08:30
1
Гендиректор «Уфы»: «Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол»
2017.07.14 07:34
6
Пуцко перейдет из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»
2017.07.06 13:40
Пуцко готов бороться с «Уфой» за попадание в Лигу Европы
2017.02.24 14:20
2
Соглашение Пуцко с «Уфой» рассчитано до лета 2020 года
2017.02.20 15:47
1
Газизов назвал Пуцко очень хорошим игроком и надеется, что он сможет помочь «Уфе»
2017.02.20 13:59
1
1
2
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
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Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
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«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
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В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
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Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
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