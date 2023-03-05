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    Какой вы футболист?

    Воспитанник «Спартака» рассказал, как получал 500 рублей в академии клуба

    Защитник «Балтики» Александр Пуцко вспомнил время, когда он находился в академии «Спартака». Игрок рассказал, что получал тогда от московского клуба 500 рублей.

    • Пуцко появился в системе «Спартака» в 2007 году.
    • В 2017-м он ушел из московского клуба.

    Игорь Киреев говорил, что в «Спартаке» платить начали только с 14 лет и где-то по 500 рублей: «У меня не такая богатая семья, так что было обидно. У москвичей есть все, а у меня ничего».

    – Мне не было обидно. Сначала 500 или тысяча, потом полторы. Первые деньги спускали на шоколадки и газировку.

    – Телефон тогда не мог себе позволить?

    – Помню, как ездил за ним на «Горбушку»: нокию взял. И за бутсами туда же гонял. Тогда еще у метро были барыги; у них дешевле было, чем в магазине.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2023 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 11:02

      Интервью дебилов что-ли ?
      Они обижены или что их побуждает к таким рассказам ? В 14 лет в академии Спартака им ещё и платят !!!
      Это сказка.

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