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  • Пуцко: «В матче с ЦСКА в простых ситуациях «привезли» голы в свои ворота»

Пуцко: «В матче с ЦСКА в простых ситуациях «привезли» голы в свои ворота»

3 августа 2017, 08:30
1

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко не согласен с мнением, что его команда не дотягивает до уровня Премьер-лиги. По словам футболиста, хабаровчанам лишь нужно привыкнуть к новому уровню футбола.

После трех туров «СКА-Хабаровск» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея три поражения. В матче четвертого тура дальневосточники сыграют на выезде с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 5 августа, в 20:00 по московскому времени.

— Как оцените итоги армейского дерби с ЦСКА?

— Против армейцев играть всегда тяжело. В прошедшем же матче мы сами очень много ошибались в простых ситуациях и буквально «привезли» голы в свои ворота. В таких играх нельзя допускать подобных оплошностей.

— У ЦСКА сейчас очень плотный календарь, но ваша команда выглядела не намного свежее армейцев…

— ЦСКА был неплох, но, наверное, это все-таки мы слабо сыграли. Пропустили быстрый гол на третей минуте и отыграться было уже очень сложно.

— Многие говорят, что СКА не дотягивает до уровня Премьер-лиги…

— Нашей команде пока еще очень тяжело. Нужно еще будет привыкнуть к уровню Премьер-лиги. Думаю, если мы серьезно поработаем над своими ошибками, будем их допускать реже, все будет хорошо, и результаты улучшаться.

— Ваши соперники жалуются на многочасовые перелеты в Хабаровск. Но вам тоже приходится совершать такие путешествия чуть ли не через тур – не тяжело?

— Я пока что только один раз летал с командой на выезд. В целом, перелет дался нормально. Думаю, этот фактор, конечно, влияет на физическое состояние футболистов. Но ничего страшного в этом нет – мы профессионалы, и это часть нашей работы.

— Игрок «Зенита» Эрнани, улетая из Хабаровска, взял с собой в самолет подушку. Чем запасаются игроки СКА перед длительными перелетами?

— Подушки с одеялами мы с собой, конечно, не берем. Некоторые из ребят захватывают небольшие подушечки для шеи и все. Но в целом, повторюсь, ничего страшного в этих перелетах нет. Ко всему можно привыкнуть.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА Пуцко Александр
Комментарии (1)
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Pro100Kid
1501739291
Время точно покажет,дотягивает или нет. Но пока не видно за счет чего они могут прибавить и начать набирать очки.
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