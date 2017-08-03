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    Пуцко: «В матче с ЦСКА в простых ситуациях «привезли» голы в свои ворота»

    Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко не согласен с мнением, что его команда не дотягивает до уровня Премьер-лиги. По словам футболиста, хабаровчанам лишь нужно привыкнуть к новому уровню футбола.

    После трех туров «СКА-Хабаровск» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея три поражения. В матче четвертого тура дальневосточники сыграют на выезде с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 5 августа, в 20:00 по московскому времени.

    — Как оцените итоги армейского дерби с ЦСКА?

    — Против армейцев играть всегда тяжело. В прошедшем же матче мы сами очень много ошибались в простых ситуациях и буквально «привезли» голы в свои ворота. В таких играх нельзя допускать подобных оплошностей.

    — У ЦСКА сейчас очень плотный календарь, но ваша команда выглядела не намного свежее армейцев…

    — ЦСКА был неплох, но, наверное, это все-таки мы слабо сыграли. Пропустили быстрый гол на третей минуте и отыграться было уже очень сложно.

    — Многие говорят, что СКА не дотягивает до уровня Премьер-лиги…

    — Нашей команде пока еще очень тяжело. Нужно еще будет привыкнуть к уровню Премьер-лиги. Думаю, если мы серьезно поработаем над своими ошибками, будем их допускать реже, все будет хорошо, и результаты улучшаться.

    — Ваши соперники жалуются на многочасовые перелеты в Хабаровск. Но вам тоже приходится совершать такие путешествия чуть ли не через тур – не тяжело?

    — Я пока что только один раз летал с командой на выезд. В целом, перелет дался нормально. Думаю, этот фактор, конечно, влияет на физическое состояние футболистов. Но ничего страшного в этом нет – мы профессионалы, и это часть нашей работы.

    — Игрок «Зенита» Эрнани, улетая из Хабаровска, взял с собой в самолет подушку. Чем запасаются игроки СКА перед длительными перелетами?

    — Подушки с одеялами мы с собой, конечно, не берем. Некоторые из ребят захватывают небольшие подушечки для шеи и все. Но в целом, повторюсь, ничего страшного в этих перелетах нет. Ко всему можно привыкнуть.

    Источник: Известия

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    03.08.2017 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 августа 2017, 08:48

      Время точно покажет,дотягивает или нет. Но пока не видно за счет чего они могут прибавить и начать набирать очки.

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