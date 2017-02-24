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    Пуцко готов бороться с «Уфой» за попадание в Лигу Европы

    Защитник «Уфы» Александр Пуцко, пришедший в текущее трансферное окно из «Спартака», поделился мнением о перспективах в составе новой команды, а также рассказал про разговор с главным тренером уфимской команды Сергеем Семаком.

    – Обстоятельной беседы с Семаком еще не было, но разговаривал с ним в прошлый раз и сейчас. Сергей Богданович поспрашивал обо мне, по игре. Общение получилось положительным.

    – Какие цели ставите себе в команде?

    – Закрепиться в составе, играть в премьер-лиге. Хочу помочь «Уфе» выигрывать и подняться в таблице как можно выше. Побороться за Лигу Европы? Все возможно. В первой половине команда играла хорошо и нужно продолжить это делать.

    «Уфа» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 февраля 2017, 17:35

      Браво!!! Желаю успехов!!!

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