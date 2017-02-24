Пуцко готов бороться с «Уфой» за попадание в Лигу Европы

Защитник «Уфы» Александр Пуцко, пришедший в текущее трансферное окно из «Спартака», поделился мнением о перспективах в составе новой команды, а также рассказал про разговор с главным тренером уфимской команды Сергеем Семаком.

– Обстоятельной беседы с Семаком еще не было, но разговаривал с ним в прошлый раз и сейчас. Сергей Богданович поспрашивал обо мне, по игре. Общение получилось положительным.

– Какие цели ставите себе в команде?

– Закрепиться в составе, играть в премьер-лиге. Хочу помочь «Уфе» выигрывать и подняться в таблице как можно выше. Побороться за Лигу Европы? Все возможно. В первой половине команда играла хорошо и нужно продолжить это делать.

«Уфа» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на три очка.