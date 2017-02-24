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Пуцко готов бороться с «Уфой» за попадание в Лигу Европы

24 февраля 2017, 14:20
2

Защитник «Уфы» Александр Пуцко, пришедший в текущее трансферное окно из «Спартака», поделился мнением о перспективах в составе новой команды, а также рассказал про разговор с главным тренером уфимской команды Сергеем Семаком.

– Обстоятельной беседы с Семаком еще не было, но разговаривал с ним в прошлый раз и сейчас. Сергей Богданович поспрашивал обо мне, по игре. Общение получилось положительным.

– Какие цели ставите себе в команде?

– Закрепиться в составе, играть в премьер-лиге. Хочу помочь «Уфе» выигрывать и подняться в таблице как можно выше. Побороться за Лигу Европы? Все возможно. В первой половине команда играла хорошо и нужно продолжить это делать.

«Уфа» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Пуцко Александр Семак Сергей
Комментарии (2)
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Ral13
1487946908
Браво!!! Желаю успехов!!!
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VVM1964
1487952925
В ЛИГУ ЕВРОПЫ ? ПРЕТЕНДЕНТОВ И ВАС БОЛЬШЕ ЧЕМ НАДО .
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