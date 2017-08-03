Пуцко пообещал сделать правильные выводы после поражения от ЦСКА

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко рассказал о подготовке к матчу четвертого тура с «Локомотивом». Футболист рассказал, что после матча с ЦСКА, который также проходил в столице, команда осталась в Москве.

После трех туров «СКА-Хабаровск» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея три поражения. В матче четвертого тура дальневосточники сыграют на выезде с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 5 августа, в 20:00 по московскому времени.

— Следующий тур у вас снова в Москве...

— Обратно в Хабаровск после игры с ЦСКА мы уже не полетим. К предстоящему матчу с «Локомотивом» будем готовиться в Москве.

— Вы второй тур подряд будете играть против одного из лидеров чемпионата. С «Локомотивом» удастся выступить лучше, чем с ЦСКА?

— Железнодорожники довольно неплохо начали сезон, показывают отличные результаты. Понятно, что играть с ними будет непросто – нас ждет еще один сложнейший матч. Мы должны разобрать неудачу с ЦСКА и сделать правильные выводы.

— «Локомотив» из-за травмы потерял свою главную ударную силу – бразильского нападающего Ари. Это облегчит задачу «СКА»?

— Думаю, что отсутствие Ари может нам помочь. Но и без него у команды Юрия Семина хватает квалифицированных игроков. В любом случае, нас ждет очень непростая встреча, и я бы не стал заострять внимание на одном футболисте.