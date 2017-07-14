Гендиректор «Уфы»: «Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как изменится игра команды в предстоящем сезоне по сравнению с прошлым. По его словам, ставка сделана на организацию игры.

– Как изменится игра «Уфы» в предстоящем сезоне?

– Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол. Штаб много внимания уделяет организации игры. Радует, что команда слушает и следует тренерскому плану. Все покажет сам чемпионат.

– Молодым ребятам подыскали варианты для большей практики?

– Да. Пуцко арендовал Хабаровск, Батютина – «Динамо» Санкт-Петербург. Это перспективные игроки, которые в будущем должны усилить нашу команду.