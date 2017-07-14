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    Гендиректор «Уфы»: «Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как изменится игра команды в предстоящем сезоне по сравнению с прошлым. По его словам, ставка сделана на организацию игры.

    – Как изменится игра «Уфы» в предстоящем сезоне?

    – Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол. Штаб много внимания уделяет организации игры. Радует, что команда слушает и следует тренерскому плану. Все покажет сам чемпионат.

    – Молодым ребятам подыскали варианты для большей практики?

    – Да. Пуцко арендовал Хабаровск, Батютина – «Динамо» Санкт-Петербург. Это перспективные игроки, которые в будущем должны усилить нашу команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2017 07:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 14:02

      Интересно посмотреть, что получится,
      Болельщики или игроки будут мучиться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июля 2017, 09:43

      Как бы вас по такой игре с Барселоной не попутать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 июля 2017, 09:35

      Желание гендиректора играть в более агрессивный и зрелищный футбол,останется только в мечтах .Более половины команд РФПЛ играют в основном в закрытый оборонительный футбол, УФА в этом плане не исключение. Фортуна к УФЕ была благосклонна в прошлом сезоне, но так будет не всегда, и сразу поменять свой стиль на агрессивный и зрелищный, это врятли произойдёт. А желание и мечты команды УФА выглядеть по другому ,можно только по приветствовать.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 09:17

      Тренера спросили?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 июля 2017, 08:24

      Бюджет в 2 раза урезали.... Отличный стимул играть хорошо.

      0
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > ДАША Д 14 июля 2017, 10:18

      Да не урезали бюджет. Урезали только расходы на трансферы.

      -1
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