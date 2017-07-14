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  • Гендиректор «Уфы»: «Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол»

Гендиректор «Уфы»: «Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол»

14 июля 2017, 07:34
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как изменится игра команды в предстоящем сезоне по сравнению с прошлым. По его словам, ставка сделана на организацию игры.

– Как изменится игра «Уфы» в предстоящем сезоне?

– Будем играть в более агрессивный и зрелищный футбол. Штаб много внимания уделяет организации игры. Радует, что команда слушает и следует тренерскому плану. Все покажет сам чемпионат.

– Молодым ребятам подыскали варианты для большей практики?

– Да. Пуцко арендовал Хабаровск, Батютина – «Динамо» Санкт-Петербург. Это перспективные игроки, которые в будущем должны усилить нашу команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа СКА-Хабаровск Сочи Пуцко Александр Батютин Андрей
Комментарии (6)
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ДАША Д
1500009843
Бюджет в 2 раза урезали.... Отличный стимул играть хорошо.
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Дядя Серёжа
1500013067
Тренера спросили?
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fanchik
1500014149
Желание гендиректора играть в более агрессивный и зрелищный футбол,останется только в мечтах .Более половины команд РФПЛ играют в основном в закрытый оборонительный футбол, УФА в этом плане не исключение. Фортуна к УФЕ была благосклонна в прошлом сезоне, но так будет не всегда, и сразу поменять свой стиль на агрессивный и зрелищный, это врятли произойдёт. А желание и мечты команды УФА выглядеть по другому ,можно только по приветствовать.
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serppion
1500014622
Как бы вас по такой игре с Барселоной не попутать.
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subbotaspartak
1500030132
Интересно посмотреть, что получится, Болельщики или игроки будут мучиться?
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